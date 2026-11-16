Iz HUP-a navode da Vučić ima višegodišnje međunarodno menadžersko iskustvo - u dva je mandata bio glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Jadran-galenskog laboratorija (JGL), a u radu HUP-a sudjelovao je kao predstavnik Plive i JGL-a u udruzi proizvođača lijekova te kroz Vijeće članova.