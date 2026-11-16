nasljednit Irene Weber
HUP imenovao novog glavnog direktora
Izvršni odbor Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) imenovao je Mislava Vučića glavnim direktorom HUP-a na četverogodišnji mandat, s početkom od 1. prosinca ove godine, izvijestio je u ponedjeljak HUP.
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Vučić će na toj dužnosti naslijediti Irenu Weber koja karijeru nastavlja u privatnom sektoru, nakon četiri godine operativnog vođenja HUP-a.
Tijekom protekle četiri godine, u razdoblju obilježenom snažnim gospodarskim i geopolitičkim izazovima, HUP je, kako su naveli u priopćenju, aktivno sudjelovao u oblikovanju gospodarskih politika, zagovarao nužnost strukturnih reformi te kontinuirano upozoravao na važnost jačanja konkurentnosti, produktivnosti i investicijskog potencijala hrvatskog gospodarstva.
U središtu djelovanja HUP-a bilo je zastupanje interesa poslodavaca i stvaranje uvjeta za dugoročno održiv gospodarski rast, otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i rast životnog standarda.
Izvršni odbor HUP-a zahvalio je Weber na predanom radu u protekle četiri godine operativnog vođenja, značajnom doprinosu u zastupanju interesa hrvatskih poslodavaca i pozicioniranju HUP-a kao relevantnog poslodavačkog dionika i socijalnog partnera.
"Uvjereni smo da će HUP pod vodstvom Mislava Vučića dodatno učvrstiti ulogu odgovornog socijalnog partnera i snažnog zastupnika interesa hrvatskih poduzetnika”, kazao je predsjednik HUP-a Mislav Balković.
Vučić je zahvalio Izvršnom odboru na povjerenju, napominjući kako se veseli prilici da svojim iskustvom i znanjem dodatno pridonese njegovu djelovanju.
"U suradnji s članstvom i socijalnim partnerima nastavit ćemo raditi na jačanju konkurentnosti i produktivnosti hrvatskoga gospodarstva”, istaknuo je Vučić.
Zahvalivši članstvu i suradnicima na podršci tijekom svojeg mandata, Weber je kazala kako je ponosna što su bili dosljedan i argumentiran glas hrvatskih poslodavaca jer je uspješno gospodarstvo temelj gospodarskog i društvenog napretka.
"Iza nas su četiri intenzivne godine tijekom kojih smo se suočavali s nizom gospodarskih i geopolitičkih izazova, ali i uporno inzistirali na stvaranju preduvjeta za dugoročnu konkurentnost hrvatskog gospodarstva", kazala je Weber.
Iz HUP-a navode da Vučić ima višegodišnje međunarodno menadžersko iskustvo - u dva je mandata bio glavni izvršni direktor i član Upravnog odbora Jadran-galenskog laboratorija (JGL), a u radu HUP-a sudjelovao je kao predstavnik Plive i JGL-a u udruzi proizvođača lijekova te kroz Vijeće članova.
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