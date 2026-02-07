Tisuće ljudi oplakuju žrtve samoubilačkog bombaškog napada na džamiju

Tisuće ožalošćenih okupilo se u subotu u Islamabadu kako bi pokopali 31 osobu ubijenu u samoubilačkom bombaškom napadu na šijitsku muslimansku džamiju tijekom molitve petkom, a grad je pojačao sigurnosne mjere zbog straha od novih napada.
U napadu u petak muškarac je otvorio vatru na džamiju Kadija Tul Kubra Imambarga na periferiji pakistanskoga glavnoga grada, a zatim detonirao bombu pri čemu je poginula 31 osoba, kao i on sam, te ozlijeđeno više od 170.
Skupina Islamska država preuzela je odgovornost za napad, najsmrtonosniji te vrste u Islamabadu u više od desetljeća, u izjavi putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Premda su bombaški napadi rijetki u dobro čuvanom Islamabadu, ovo je drugi takav napad u tri mjeseca i - s obzirom na nedavni porast militantnih aktivnosti - izazvali su strahove od povratka nasilja u glavnim pakistanskim urbanim središtima.
Sigurnost je vidljivo pojačana diljem grada, a policijski kontrolni punktovi postavljeni su na svim glavnim cestama i ulicama koje vode do važnih mjesta. Policija i elitni komandosi drže stražu dok se na otvorenom prostoru u blizini džamije Imambarga održavaju pogrebne molitve za neke od žrtava.
Vlada je pojačala sigurnost Islamabada i poduzet će u tu svrhu daljnje korake, rekao je ministar informiranja Ataula Tarar.
Vlasti su postigle napredak u praćenju osoba koje su pomogle napadaču, dodao je bez navođenja detalja.
Šijiti, koji su manjina u pretežno sunitskoj muslimanskoj zemlji od 241 milijuna stanovnika, u prošlosti su bili meta sektaškog nasilja, uključujući Islamsku državu i sunitsku islamističku skupinu Tehrik-e-Taliban Pakistan.
Prema sigurnosnim izvorima, agencije za provedbu zakona provele su više racija u Pešavaru i Novšeri tijekom petka navečer, a četiri osobe su uhićene u vezi s napadom.
Tijekom racija ubijen je jedan policajac, a tri su ozlijeđena, rekli su izvori.
