Starmer u ponedjeljak podnosi ostavku?

U izravnom obraćanju laburističkim zastupnicima postavio je ultimativan okvir: "Kažem svojoj stranci: ovo je posljednja šansa za promjenu. To su mi govorili izravno na stotinama kućnih pragova na kojima sam stajao. Moramo to čuti, moramo na to reagirati i moramo to dobro napraviti. Druge šanse neće biti."