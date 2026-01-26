Zastupnički dom Južne Dakote 2006. Godine 2010. osvojila je mjesto u Zastupničkom domu države, a 2018. izabrana je za prvu guvernerku države. Ponovno je izabrana 2022. godine. Nakon što je postala guvernerka, Noem je počela blisko surađivati ​​s Coreyjem Lewandowskim, Trumpovim voditeljem kampanje iz 2016. godine. Zatim se tijekom pandemije istaknula u konzervativnim krugovima zbog otpora većini vladinih propisa za usporavanje širenja zaraze. Od tada je postala redovita prisutna u Trumpovom političkom svijetu. Uživa u lovu na fazane i domaćin je godišnjeg lova za guvernera, a izvrsna je jahačica. Pozornost je privukla zbog priče koju je ispričala u svojoj knjizi o ubijanju svog oštrodlakog ptičara. To je bio lovački pas, ali je bio nestašan. ​​Noem ga je povela sa sobom u lov sa starijim psima u nadi da će se smiriti. Nije uspjelo, a onda je Noem na putu kući napisala da je, kada je stala razgovarati s jednom obitelji, pas izašao iz Noemina kamioneta te napao i ubio piliće. Zatim se pas „brzo trznuo da me ugrize“, napisala je. "U tom trenutku", napisala je Noem, "shvatila sam da je moram uspavati". Odvela je psa do šljunčane jame i ubila. Dio javnosti ju je oštro kritizirao dok je ona branila ubojstvo psa kao primjer svoje spremnosti da donosi teške odluke.