prosvjedi diljem sad-a
FOTO, VIDEO / Nakon ubojstva žene u Minneapolisu, Amerikanci izašli na ulice
Smrtonosna pucnjava u kojoj je agent Imigracijske i carinske službe (ICE) tijekom imigracijske operacije u Minneapolisu ubio ženu izazvala je prosvjede diljem Sjedinjenih Američkih Država.
Pucnjava je potaknula stotine prosvjednika da izađu na ulice Minneapolisa, pri čemu su demonstranti uzvikivali "Uhitite pucača".
Članovi obitelji identificirali su ženu kao 37-godišnju Renee Nicole Good. U njenu se čast organiziralo i veliko bdjenje.
Prema američkom Ministarstvu domovinske sigurnosti, agenti ICE-a provodili su operaciju kada je skupina ljudi pokušala blokirati njihovo djelovanje. Videozapis koji su objavile vlasti prikazuje tamni SUV zaustavljen na kolniku dok se agenti približavaju vozilu i naređuju vozačici da izađe.
Dok jedan agent povlači ručku na vozačevim vratima, vozilo se počinje kretati prema naprijed. Agent ICE-a koji je stajao blizu prednjeg dijela SUV-a tada izvlači oružje i puca triput u vozačicu. Snimka je izazvala bijes jer ne opravdava uporabu takve sile.
Članovi Gradskog vijeća Minneapolisa su objavili zajedničku izjavu u kojoj osuđuju smrtonosnu pucnjavu Renee Good i kritiziraju ono što su opisali kao kontinuirane savezne "napade" na grad.
Getty Images via AFP / SCOTT OLSON
Getty Images via AFP / SCOTT OLSON
AFP / KEREM YUCEL
Getty Images via AFP / SCOTT OLSON
AFP / KEREM YUCEL
Izjavu je potpisalo 11 od 13 članova Gradskog vijeća, a u njoj se poziva na istragu pucnjave.
"Svatko tko ubije nekoga u našem gradu zaslužuje biti uhićen, istražen i procesuiran u punoj mjeri zakona", poručili su, prenosi CNN.
Vijećnici su također zatražili da ICE "odmah" napusti Minneapolis kako bi se, kako su naveli, "zaustavio njihov kaos i nasilje koji su danas okončali život jedne od naših susjeda".
Potvrđujući svoju predanost suradnji s državnim partnerima u zaštiti imigrantskih zajednica u gradu, vijećnici su istaknuli da savezna vlada pojačava napade na njihovu zajednicu "pod krinkom imigracijskih operacija".
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare