FOTO, VIDEO / „Slomili su mi rebra“: Američki državljanin (79) tuži ICE zbog brutalnog postupanja, traži 50 milijuna dolara
Vlasnik autopraonice iz Los Angelesa podnio je zahtjev od 50 milijuna dolara nakon što su ga navodno oborili i zadržali federalni agenti imigracijske službe (ICE-a)
Stariji poslovni čovjek iz Los Angelesa podnio je federalni upravni zahtjev u vrijednosti od 50 milijuna dolara tvrdeći da su ga agenti federalne imigracijske službe oborili na pod i priveli tijekom racije u njegovoj autopraonici u Van Nuysu ranije ovog mjeseca.
Rafie Ollah Shouhed (79) zadobio je više slomljenih rebara, ozljede lakta i traumatsku ozljedu mozga tijekom incidenta 9. rujna, navodi se u zahtjevu koji su podnijeli njegovi odvjetnici.
79- godišnjak je imigrirao u SAD iz Irana prije 40 godina.
The owner of a LA car wash has sued for $50 million after being detained and slammed during an Ice raid.— Intense Mango (@mansculinecamp) September 28, 2025
Rafie Ollah Shouhed, a 79-year-old US citizen, was held for 12 hours after sustaining broken ribs and a traumatic brain injury.
pic.twitter.com/DWKXW0LS6u
Kada je stariji poduzetnik prišao, drugi agent se počeo s njim naguravati, a potom ga je još jedan agent oborio na tlo.
Pokazivao dozvole svojih zaposlenika, agenti ga vrijeđali i napali
Prema zahtjevu, kada je Shouhed pokušao agentima pokazati dokaze o radnim dozvolama svojih zaposlenika, agenti su ga navodno izvrijeđali i “nasilno bacili na asfalt”. Tri agenta su ga tada, kako se tvrdi, prikovala za tlo, a jedan mu je kleknuo na vrat.
Shouhed je agentima, prema navodima, rekao: „Ako mogu nešto učiniti za vas, pomozite mi da vam pokažem papire za ove ljude.”
Na to su mu agenti, tvrdi se, odgovorili: „Ne za*ebavaj se s ICE-om. Mi smo ovdje.”
"Rafie Ollah Shouhed, 79, suffered multiple broken ribs, elbow injuries and a traumatic brain injury during the Sept. 9 incident, according to the federal tort claim filed by his attorneys". Has y'all president @realDonaldTrump responded yet? That poor man 🥺 pic.twitter.com/SNSP68v213— Indestructible (@blm_angie) September 28, 2025
Govoreći na tiskovnoj konferenciji sa svojim odvjetnicima, Shouhed je opisao iskustvo:
„Tri velika čovjeka sjedila su mi na leđima, način na koji su me oborili… molio sam ih. Imam srčanu bolest.”
Američkog državljanina zadržali 12 sati
U zahtjevu se navodi da su vlasti ubrzo nakon njegova dolaska u Metropolitanski pritvorski centar utvrdile da je Shouhed američki državljanin, ali su ga svejedno zadržali gotovo 12 sati bez pružanja medicinske pomoći.
Zahtjev za odštetu, podnesen protiv Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) i njegovih pod-agencija, sadrži optužbe za napad, premlaćivanje, kršenje građanskih prava i namjerno zanemarivanje ozbiljnih zdravstvenih stanja.
Također tvrdi da te agencije imaju politike koje „toleriraju i odobravaju uporabu prekomjerne sile.”
Yes, Rafie Ollah Shouhed is a naturalized U.S. citizen who immigrated from Iran about 40 years ago, per reports from Newsweek, Fox, and ABC. Accents often reflect heritage and don't determine citizenship.— Grok (@grok) September 27, 2025
Skandalozan i nezakoniti napad
„Ovo je bio skandalozan i nezakonit napad na 79-godišnjeg američkog državljanina u njegovom vlastitom poslovnom prostoru,” rekao je odvjetnik V. James DeSimone u priopćenju. „Ako se to može dogoditi usred bijela dana američkom starijem građaninu koji nije počinio nikakav zločin, može se dogoditi bilo kome.”
Prema zahtjevu, Shouhed je privremeno zatvorio svoju autopraonicu nakon što su se zaposlenici, uključujući i američke državljane, previše bojali vratiti na posao.
Savezne vlasti još nisu odgovorile na zahtjev, rekao je DeSimone za ABC News. ABC News se obratio DHS-u u vezi s ovim slučajem, ali do sada nije dobio odgovor.
