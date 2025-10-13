Oglas

"Priznajte Palestinu"

FOTO, VIDEO / Tko je dvojac koji je izazvao incident za vrijeme Trumpovog govora u Knessetu?

author
N1 Info
|
13. lis. 2025. 13:40
Knesset member Ayman Odeh is removed from the hall after raising a sign while U.S. President Donald Trump addresses the Knesset, Israel’s parliament, on October 13, 2025 in Jerusalem.
Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Kako smo ranije pisali, govor Donalda Trumpa u Knessetu nakratko je bio prekinut zbog dobacivanja dvojice zastupnika

Sada je potvrđeno da je američkog predsjednika prekinuo Ayman Odeh, zastupnik u izraelskom parlamentu, prenosi Al Jazeera.

Prije toga, Odeh je na svom profilu na platformi X objavio:

„Količina licemjerja u plenumu je nepodnošljiva. Uvlačenje Netanyahuu kroz laskanje kakvo do sada nije viđeno, uz orkestriranu skupinu, ne oslobađa njega ni njegovu vladu odgovornosti za zločine protiv čovječnosti počinjene u Gazi, niti za krv stotina tisuća palestinskih žrtava i tisuća izraelskih žrtava.

Ali samo zbog primirja i sveobuhvatnog dogovora ja sam ovdje. Samo okončanje okupacije i priznanje Države Palestine uz Izrael donijet će pravdu, mir i sigurnost svima", napisao je Odeh.

Osim Odeha, iz dvorane je izbačen i Ofer Cassif, član političke grupe Hadash, kojoj pripada i Odeh. Cassif i Odeh podigli su papire na kojima je pisalo "priznajte Palestinu" prije nego što ih je osiguranje prisilno izbacilo iz dvorane.

Knesset member Ofer Cassif is removed from the hall after raising a sign while U.S. President Donald Trump addresses the Knesset
Knesset member Ayman Odeh is removed from the hall after raising a sign while U.S. President Donald Trump addresses the Knesset, Israel’s parliament, on October 13, 2025 in Jerusalem.
An Israeli member of parliament holds a placard that reads: 'Recognize Palestine!' at the Knesset on the day of U.S. President Donald Trump's address, amid a U.S.-brokered prisoner-hostage swap and ceasefire deal between Israel and Hamas, in Jerusalem
Teme
Donald Trump Genocid u Gazi Izrael Knesset

