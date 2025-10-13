"Priznajte Palestinu"
FOTO, VIDEO / Tko je dvojac koji je izazvao incident za vrijeme Trumpovog govora u Knessetu?
Kako smo ranije pisali, govor Donalda Trumpa u Knessetu nakratko je bio prekinut zbog dobacivanja dvojice zastupnika
Sada je potvrđeno da je američkog predsjednika prekinuo Ayman Odeh, zastupnik u izraelskom parlamentu, prenosi Al Jazeera.
Hadash-Ta’al MKs Ayman Odeh and Ofer Cassif removed from Trump’s speech after holding up signs calling to “recognize Palestine.”— Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025
Trump quips that the ejection was “very efficient.” pic.twitter.com/0tvs7JbSAS
Prije toga, Odeh je na svom profilu na platformi X objavio:
„Količina licemjerja u plenumu je nepodnošljiva. Uvlačenje Netanyahuu kroz laskanje kakvo do sada nije viđeno, uz orkestriranu skupinu, ne oslobađa njega ni njegovu vladu odgovornosti za zločine protiv čovječnosti počinjene u Gazi, niti za krv stotina tisuća palestinskih žrtava i tisuća izraelskih žrtava.
Ali samo zbog primirja i sveobuhvatnog dogovora ja sam ovdje. Samo okončanje okupacije i priznanje Države Palestine uz Izrael donijet će pravdu, mir i sigurnost svima", napisao je Odeh.
Osim Odeha, iz dvorane je izbačen i Ofer Cassif, član političke grupe Hadash, kojoj pripada i Odeh. Cassif i Odeh podigli su papire na kojima je pisalo "priznajte Palestinu" prije nego što ih je osiguranje prisilno izbacilo iz dvorane.
Chip Somodevilla/Pool via REUTERS
Chip Somodevilla/Pool via REUTERS
Evelyn Hockstein / REUTERS
