"OVO JE BILO UČINKOVITO"

FOTO / Incident za vrijeme Trumpovog govora u Knessetu, interveniralo osiguranje!

author
N1 Info
|
13. lis. 2025. 13:25
knesset zastupnik
Screenshot (AP)

Tijekom govora američkog predsjednika Donalda Trumpa u Knessetu dogodio se incident.

Govor Donalda Trumpa u Knessetu nakratko je bio prekinut nakon dobacivanja zastupnika ljevice, javlja SkyNews.

Ofer Cassif, 60-godišnji političar, izbačen je iz dvorane nakon glasnog uzvika i povika upućenih Trumpu.

Ayman Odeh, 50, još jedan zastupnik Knesseta iz iste političke skupine Hadash, također je uklonjen iz dvorane.

„Ispričavam se zbog toga, gospodine predsjedniče“, rekao je predsjednik Knesseta Trumpu nakon incidenta.

"To je bilo vrlo učinkovito", rekao je Trump i nastavio govor.

Prije dovikivanja Trumpu, Odeh se oglasio na X-u.

„Količina licemjerja u plenumu je nepodnošljiva. Ulizivanjem i neviđenim laskanjima okruniti Netanyahua, ne oslobađa njega ni njegovu vladu odgovornosti za zločine protiv čovječnosti počinjene u Gazi, niti odgovornosti za krv stotina tisuća palestinskih žrtava i tisuća izraelskih žrtava. Ali samo zbog prekida vatre i sveobuhvatnog sporazuma ja sam ovdje.

Samo okončanje okupacije i samo priznanje Države Palestine uz Izrael donijet će pravdu, mir i sigurnost svima.“, napisao je zastupnik.

Događaje iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Teme
Knesset donald trump

