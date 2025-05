Analitičar: "Rusi osvajanje štala plaćaju tisućama života, tim tempom osvojit će Ukrajinu za 150 godina"

"I naravno, svaki mirovni sporazum koji bi prihvatio netko u Ukrajini, a koji bi značio aneksiju tih pet ukrajinskih oblasti, izazvao bi silne unutarnje nemire toj zemlji. Tako destabilizirana Ukrajina s granicom pomaknutom nadomak Dnjepra bila bi podložna novoj ruskoj invaziji. Dakle unutrašnji nemir i napuštanje svih sadašnjih utvrđenih položaja. To je, na kraju krajeva, ruski pregovarač Medinski tražio u Istanbulu - da se ukrajinska vojska povuče 30 kilometara. Dakle nismo vam uspjeli probiti stratešku obranu, a sad se, molim vas, povucite 30 kilometara unatrag. To je toliko glupo da zapanjuje da netko može to reći i uopće smatrati da je suvislo", smatra Tadić.