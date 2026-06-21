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visoki valovi

Tragedija u Španjolskoj: Trojica dječaka poginula nakon skoka sa stijena u more

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Hina
|
21. lip. 2026. 11:43
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A big waves' surfer competes during the Illa Pancha Challenge surfing competition in Ribadeo, northern Spain, on January 29, 2019. (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)
MIGUEL RIOPA / AFP/Ilustracija

Trojica dječaka poginula su na plaži blizu Tarragone u španjolskoj Kataloniji gdje je bila podignuta žuta zastava zbog visokih valova, objavile su u nedjelju vlasti.

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Do nesreće je došlo u petak kada je skupina od 6 dječaka skočila u more sa stijena. Trojica su sami uspjeli doći na obalu, dok su trojicu izvukli spasioci.

Dvanaestogodišnji dječak umro je na licu mjesta unatoč pokušajima reanimacije. Dvojica trinaestogodišnjaka prebačena su u bolnicu gdje su preminuli, rekle su regionalne hitne službe.

Predsjednik Katalonije Salvador Illa kazao je da je "duboko ožalošćen". "Nema riječi u ovom trenutku tako velike boli", kazao je na X-u.

Gradska uprava Tarragone proglasila je trodnevnu žalost.

"Ne treba poduzimati nepotrebne rizike.  Ni u kojem slučaju ne smije se skakati sa stijena“, rekao je gradonačelnik Tarragone Ruben Vinuales. 

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Teme
skakanje sa stijena tarragona tragična nesreća španjolska

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