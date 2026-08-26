ADM
Tragedija u zračnoj luci, zrakoplov usmrtio radnika: "Putnici su vrištali..."
Radnik u jednoj od najprometnijih kanadskih zračnih luka preminuo je nakon što ga je, prema navodima lokalnih medija, udario zrakoplov.
Oglas
Aéroports de Montréal (ADM) potvrdio je za PEOPLE da je zaposlenik tvrtke Samsic, koji je bio dio zajednice zračne luke YUL, preminuo nakon „nesreće koja se dogodila tijekom obavljanja njegovih radnih dužnosti“ u ponedjeljak, 24. kolovoza.
„Gubitak člana naše aerodromske zajednice duboko pogađa sve nas. U ovim teškim trenucima naše su misli uz obitelj, bližnje i kolege preminulog zaposlenika, kojima izražavamo najdublju sućut“, rekao je u priopćenju za PEOPLE Yves Beauchamp, predsjednik i glavni izvršni direktor Aéroports de Montréal.
ADM je priopćio da je „brzo uveo mjere pomoći i podrške“ za zaposlenike i putnike koji su svjedočili tragičnoj nesreći te da „surađuje s nadležnim tijelima koja provode istragu“.
Iz poštovanja prema žrtvi i njegovim bližnjima ADM neće iznositi dodatne komentare.
Međunarodna zračna luka Montréal-Trudeau ranije je za CBC, Pax News i The Montreal Gazette priopćila da su „hitne službe aktivirane u zračnoj luci oko 19:30 sati nakon nesretne nezgode u kojoj su sudjelovali zrakoplov i član aerodromske zajednice“.
Lokalni mediji izvijestili su da je zaposlenika zračne luke udario putnički zrakoplov. Prema Radio-Canadi, riječ je o muškarcu u četrdesetim godinama koji je radio kao signalist za usmjeravanje zrakoplova na stajanci.
Jedna putnica na letu francuske kompanije French Bee rekla je za Radio-Canada da je vidjela muškarca kako prolazi ispod zrakoplova dok se on kretao.
„Mnogi su [putnici] vrištali“, ispričala je opisujući paniku koja je nastala nakon nesreće.
Incident je na nekoliko sati poremetio više letova, izvijestio je Radio-Canada. Međutim, prema CBC-ju i The Montreal Gazetteu, promet u zračnoj luci normaliziran je do utorka, 25. kolovoza.
Nesreću istražuje Kanadski odbor za sigurnost prometa (Transportation Safety Board of Canada), neovisna agencija zadužena za istrage incidenata u zračnom prometu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas