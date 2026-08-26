Tragedija u zračnoj luci, zrakoplov usmrtio radnika: "Putnici su vrištali..."

„Gubitak člana naše aerodromske zajednice duboko pogađa sve nas. U ovim teškim trenucima naše su misli uz obitelj, bližnje i kolege preminulog zaposlenika, kojima izražavamo najdublju sućut“, rekao je u priopćenju za PEOPLE Yves Beauchamp, predsjednik i glavni izvršni direktor Aéroports de Montréal.