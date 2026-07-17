NEDOZVOLJENA PRAKSA
Traži se ostavka: Moćni demokršćanin, šef kluba CDU/CSU dobio sina pomoću surogat majke
Pokrajinski ogranak Kršćansko-demokratske unije (CDU) za Mecklenburg – Zapadno Pomorje zatražio je u petak ostavku predsjednika demokršćanskog zastupničkog kluba u Bundestagu Jensa Spahna zbog toga što je postao otac posredstvom surogat majke unatoč zabrani te prakse u Njemačkoj.
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"Očinstvom posredstvom surogat majke u SAD-u Jens Spahn se svjesno uzdigao iznad važećih zakona u Njemačkoj…i zato je njegova daljnja funkcija predsjednika zastupničkog kluba Unija CDU/CSU u Bundestagu neodrživa“, rekao je predsjednik pokrajinskog ogranka CDU-a za pokrajinu Mecklenburg- Zapadno Pomorje Daniel Peters.
On je rekao kako je nedopustivo da Spahn misli da kao privatna osoba može djelovati potpuno drugačije nego kao nositelj funkcije CDU-a.
"To je u potpunosti nedopustivo: CDU je simbol za vjerodostojnost i jasnoću, posebice u ovako etički osjetljivim pitanjima“, rekao je Peters.
Spahn i suprug dobili sina pomožu surogat majke
Jučer je i pokrajinski ogranak CDU-a za pokrajinu Tiringiju također zatražio Spahnovu ostavku s funkcije predsjednika demokršćanskog zastupničkog kluba.
U obje savezne pokrajine na istoku Njemačke se u rujnu održavaju izbori na kojima CDU-u prijete veliki gubici u korist desničarske Alternative za Njemačku (AfD).
Jens Spahn i njegov suprug su ovog tjedna preko tabloida objavili da su postali roditelji sina koristeći se praksom surogat majke koja živi u SAD-u.
Bio Merkeličin ministar zdravstva
U Njemačkoj je ova praksa zabranjena zbog etičkih i socijalnih dvojbi a CDU je na stranačkoj konvenciji nedavno još jednom izričito isključio mogućnost legalizacije te prakse.
Jens Spahn je u posljednjoj vladi Angele Merkel obnašao funkciju ministra zdravstva a poznat je i po skandalu oko narudžbe preskupih zaštitnih maski tijekom pandemije koronavirusa čime je državna blagajna oštećena za preko dvije milijarde eura.
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