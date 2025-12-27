Oglas

"protiv zapada"

Predsjednik Irana: U ratu smo velikih razmjera sa SAD, Izraelom i Europom

author
N1 Srbija
|
27. pro. 2025. 21:30
predsjednik Irana, Masoud Pezeshkian
. Iran's Presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

Iranski predsjednik Massoud Pezeshkian izjavio je danas da se njegova zemlja nalazi u ratu velikih razmjera sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Europom i Izraelom te da je sukob gori od onog s Irakom 1980-ih.

"U ratu smo ogromnih razmjera sa SAD-om, Izraelom i Europom, jer ne žele da naša zemlja ostane stabilna", navodi se u intervjuu objavljenom na web stranici iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija.

"Kompliciraniji i teži od rata s Irakom"

Pezeshkian je dodao da je rat Zapada protiv Irana "kompliciraniji i teži" u usporedbi s ratom s Irakom od 1980. do 1988., u kojem je na obje strane poginulo više od milijun ljudi.

Njegove izjave dolaze uoči planiranog sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi u ponedjeljak trebali razgovarati o Iranu.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Masoud Pezeshkian iran

