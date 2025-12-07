Oglas

"America first"

Trump bi se mogao povući iz mirovnog procesa za Ukrajinu, kaže njegov najstariji sin

Hina
07. pro. 2025. 21:33
Trump i Zelenski
MANDEL NGAN / AFP

Govoreći za glavnu svjetsku voditeljicu Sky Newsa Yaldu Hakim na Doha Forumu 2025., Donald Trump Jr. također je rekao da je Elon Musk „100 %” ponovno u očevim dobrim knjigama.

Najstariji sin Donalda Trumpa izjavio je da bi se njegov otac mogao povući iz mirovnog procesa za Ukrajinu, tvrdeći da to pitanje nije prioritet Amerikancima i poručujući da Europa treba bolji plan.

U širokom razgovoru za Sky, Trump Jr. govorio je o nizu tema, uključujući nedavne diplomatske napore američke administracije diljem svijeta. Govorio je u svojstvu poslovnog čovjeka, iznoseći svoju agendu „America first“ ulaganja u obrambenu tehnologiju i umjetnu inteligenciju, povlačeći izravnu vezu između globalne stabilnosti i gospodarskog prosperiteta.

Na izravno pitanje vjeruje li da bi se američki predsjednik mogao povući iz Ukrajine, odgovorio je: „Mislim da bi mogao, ono što je dobro kod mog oca i ono što ga čini jedinstvenim jest da ne znate što će učiniti. On je nepredvidljiv.”

Predsjednik Trump posljednjih je mjeseci predvodio obnovljene napore za postizanje sporazuma o prekidu vatre s Rusijom.

Povlačeći paralelu s trenutačnim očevim „ratom” protiv narko-kartela, Donald Trump Jr. opisao je bande koje krijumčare drogu u SAD kao „mnogo veću, jasnu i neposrednu prijetnju SAD-u od ičega što se događa u Ukrajini ili Rusiji”.

Iako je rekao da ne vjeruje da će Ukrajina biti „napuštena”, naglasio je: „Američka javnost nema apetita [za beskonačne ratove i daljnje financiranje vojnih napora Ukrajine].”

Opisujući Ukrajinu kao „mnogo korumpiraniju zemlju od Rusije”, prikazao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao „jednog od najvećih marketinških stručnjaka svih vremena”, koji je, kako je rekao, postao „na granici božanstva, osobito za ljevicu”. Nastavio je opisivati pristup predsjednika Trumpa kao „zdrav razum”.

Donald Trump Donald Trump Jr Mirovni proces Ukrajina Volodimir Zelenski rat u Ukrajini

