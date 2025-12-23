Trump brani „velikog dečka” Clintona: "Mrzim vidjeti da izlaze njegove fotografije u Epsteinovim dosjeima"

Donald Trump rekao je da je „mrzio” vidjeti fotografije Billa Clintona u novopobjavljenim Epsteinovim dosjeima.
Bivši američki predsjednik pojavljuje se na brojnim fotografijama koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo među tisućama dokumenata povezanih s pokojnim pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom.
U svom prvom obraćanju medijima nakon objave najnovijih dokumenata, Trump je upitan o fotografijama na kojima se vidi Clinton.
„Mislim da je to strašno”, rekao je Trump, dodavši: „Sviđa mi se Bill Clinton… i mrzim vidjeti da izlaze njegove fotografije...
Oduvijek sam se dobro slagao s Billom Clintonom. Bio sam ljubazan prema njemu, on je bio ljubazan prema meni. Mrzim vidjeti da izlaze njegove fotografije, ali to je ono što traže Demokrati, uglavnom Demokrati i nekoliko loših Republikanaca...
Pa onda objavljuju i fotografije mene. Svi su bili prijateljski nastrojeni prema tom čovjeku [Epsteinu], ili prijateljski ili ne...
Bio je posvuda po Palm Beachu i drugim mjestima… i Bill Clinton bio je njegov prijatelj, ali svi su bili.”
Dodao je: „Bill Clinton je veliki dečko. Može se nositi s tim, ali vjerojatno će biti objavljene fotografije i drugih ljudi koji su nevino upoznali Jeffreyja Epsteina prije mnogo godina.”
Američki predsjednik ustvrdio je da je objava dosjea „način da se skrene pozornost s ogromnog uspjeha koji ima Republikanska stranka”, prenosi SkyNews.
Clinton poziva na objavu „svih preostalih materijala”
U izjavi u ponedjeljak, Angel Urena, glasnogovornik Billa Clintona, pozvao je Trumpa da „objavi sve preostale materijale koji se odnose na ili sadrže spominjanje ili fotografiju Billa Clintona”.
Glasnogovornik je rekao da dosad objavljeni materijali „jasno pokazuju da se nekoga ili nešto štiti”, ali je dodao da Clintonu takva zaštita nije potrebna.
„Odbijanje da se to učini potvrdit će raširenu sumnju da dosadašnje djelovanje Ministarstva pravosuđa nije usmjereno na transparentnost, već na insinuacije – korištenje selektivnih objava kako bi se sugeriralo nezakonito ponašanje pojedinaca koji su već više puta oslobođeni bilo kakve krivnje od strane istog tog Ministarstva pravosuđa, tijekom mnogih godina i pod predsjednicima i državnim odvjetnicima obje stranke”, dodao je glasnogovornik.
Kontekst oko fotografija, koje su objavljene nekoliko sati prije zakonskog roka u SAD-u nakon donošenja Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea, zasad je nepoznat.
