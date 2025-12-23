Trump brani „velikog dečka” Clintona: "Mrzim vidjeti da izlaze njegove fotografije u Epsteinovim dosjeima"

„Odbijanje da se to učini potvrdit će raširenu sumnju da dosadašnje djelovanje Ministarstva pravosuđa nije usmjereno na transparentnost, već na insinuacije – korištenje selektivnih objava kako bi se sugeriralo nezakonito ponašanje pojedinaca koji su već više puta oslobođeni bilo kakve krivnje od strane istog tog Ministarstva pravosuđa, tijekom mnogih godina i pod predsjednicima i državnim odvjetnicima obje stranke”, dodao je glasnogovornik.