Prijeti li nam zaista AI apokalipsa? "Kockaju se našim životima..."

Nekoliko istraživača umjetne inteligencije posljednjih je godina izrazilo zabrinutost, a neki su čak dali otkaz zbog, kako smatraju, nedostatka dovoljno snažnih sigurnosnih mjera. No Coxonov odlazak probio se u glavne medije. Objava na X-u kojom je najavio odlazak iz Anthropica prikupila je više od 170 milijuna pregleda, a zastupnici iz obiju američkih stranaka sada zahtijevaju saveznu regulaciju umjetne inteligencije. Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei i čelnik OpenAI-ja Sam Altman obećali su da će u svoje kompanije uključiti neovisne vanjske evaluatore koji će nadzirati njihove sigurnosne protokole.