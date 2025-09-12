Trump: Mislim da su uhitili atentatora na Charlieja Kirka

Američki predsjednik Donald Trump je tijekom intervjua za Fox News izjavio kako misli da je uhićen počinitelj atentat na Charlieja Kirka.
Nije htio otkriti o kome je riječ, ali je potvrdio da će tijekom dana biti novih informacija. Dodao je da je čuo kako je osumnjičenik uhićen pet minuta prije nego što je ušao u studio.
Američki predsjednik tvrdi da je atentatora odala njemu vrlo bliska osoba te da će to biti objavljeno kasnije. Dao je za naslutiti kako je ta osoba otkrivena preko pastora, koji je na kraju u priču uključio i oca te osobe.
"Trenutno se nalazi u pritvoru"
"Bio je to pastor, a pastor je otišao do prijatelja, pastora koji je, usput rečeno, uključen u provođenje zakona, a njegov dobar prijatelj je visoki američki maršal, i od tamo su preuzeli stvar, a onda se uključio i otac", rekao je za Fox.
Trump nije želio reći je li otac bio svjestan navodnog zločina svog sina.
"Imamo osobu za koju mislimo da je ona koju tražimo i trenutno se nalazi u pritvoru. Ima 28 ili 29 godina", dodao je pa upozorio da je vijest podložna promjenama.
Spomenuo je i kako se nada da će atentator dobiti smrtnu kaznu.
"Kirk je bio najbolja osoba i nije ovo zaslužio", komentirao je američki predsjednik.
Charlie Kirk, 31-godišnji suosnivač konzervativnog političkog pokreta Turning Point USA i odan saveznik predsjednika Trumpa, u srijedu je ustrijeljen izdaleka na sveučilišnom događaju u gradu Oremu u saveznoj državi Uti.
