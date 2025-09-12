VIDEO / Objavljena prva snimka osumnjičenog za ubojstvo Charlieja Kirka

Objavljena je prva snimka osumnjičenog za ubojstvo američkog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, javlja CNN.
Snimku je objavio Odjel za javnu sigurnost Utaha (DPS), a na njoj se vidi kako muškarac trči preko krova školske zgrade te potom ulazi u obližnju šumu, gdje je kasnije pronađena puška kojom je Kirk ubijen.
🚨 NEW FOOTAGE ::: SHOOTER ON ROOF— Culture War Report (@CultureWar2020) September 12, 2025
FBI releases exclusive close-up footage of Charlie Kirk shooter suspect jumping off Utah Valley University roof, 3 mins after the assassination. Suspect fled the scene, with over 7,000 tips already received. #CharlieKirk pic.twitter.com/dYj4Qk4qAm
Snimka počinje prikazom osumnjičenika u gornjem lijevom kutu školskog krova na kojem se vidi kako trči po krovu školske zgrade te se na kraju spušta na tlo.
Dok je silazio sa zgrade ostavio je otiske dlanova, neke mrlje koje bi mogle sadržavati DNK i otisak cipele, što je istražitelje navelo na zaključak da osumnjičenik nosi Converse tenisice, rečeno je na konferenciji za novinare.
Nakon što osumnjičenik siđe sa zgrade, trči preko trave pored parkirališta i odlazi u obližnje šumovito područje.
Policija i američki savezni agenti jučer su potvrdili da su pronašli snajpersku pušku za koju se vjeruje da je korištena u atentatu na utjecajnog konzervativnog aktivista Kirka tijekom njegovog nastupa dan na sveučilištu u državi Utah, no ubojica je i dalje u bijegu i za njim traje potjera.
Objavljene su i fotografije osumnjičenog ubojice.
