Predsjednička medalja slobode

Trump će dodijeliti Charlieju Kirku najviše civilno odlikovanje

N1 Info
11. ruj. 2025. 16:45
Donald Trump
Evelyn Hockstein / REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump je danas najavio da će uskoro dodijeliti Charlieju Kirku Predsjedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje koje predsjednik može dodijeliti.

Trump je rekao da će ceremonija u čast ubijenog konzervativnog aktivista biti velika. "Mogu vam jamčiti samo jednu stvar: ondje će biti jako veliko mnoštvo ljudi", rekao je Trump, a prenosi CNN.

Predsjednik je govorio ispred Pentagona na ceremoniji obilježavanja 24. obljetnice teterorističkih napada 11. rujna. Trump je svoje obraćanje započeo prisjećanjem Kirka, koji je bio blizak politički saveznik i osobni prijatelj mnogih Trumpovih savjetnika.

"Dopustite mi da izrazim užas i tugu koje su toliki Amerikanci osjetili zbog gnusnog atentata na Charlieja Kirka", rekao je Trump.

"Charlie je bio div svoje generacije, borac za slobodu i nadahnuće za milijune i milijune ljudi. Naše su molitve s njegovom predivnom suprugom Erikom i njegovom prekrasnom djecom. Sjajni ljudi“, nastavio je.

"Silno nam nedostaje. Ipak, nemam nimalo sumnje da će Charliejev glas i hrabrost koju je ulijevao u srca nebrojenih ljudi, posebno mladih, živjeti dalje", rekao je.

Teme
Charlie Kirk Donald Trump odlikovanje predsjednička medalja

