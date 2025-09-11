Trump će dodijeliti Charlieju Kirku najviše civilno odlikovanje

Američki predsjednik Donald Trump je danas najavio da će uskoro dodijeliti Charlieju Kirku Predsjedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje koje predsjednik može dodijeliti.
Trump je rekao da će ceremonija u čast ubijenog konzervativnog aktivista biti velika. "Mogu vam jamčiti samo jednu stvar: ondje će biti jako veliko mnoštvo ljudi", rekao je Trump, a prenosi CNN.
Predsjednik je govorio ispred Pentagona na ceremoniji obilježavanja 24. obljetnice teterorističkih napada 11. rujna. Trump je svoje obraćanje započeo prisjećanjem Kirka, koji je bio blizak politički saveznik i osobni prijatelj mnogih Trumpovih savjetnika.
"Dopustite mi da izrazim užas i tugu koje su toliki Amerikanci osjetili zbog gnusnog atentata na Charlieja Kirka", rekao je Trump.
"Charlie je bio div svoje generacije, borac za slobodu i nadahnuće za milijune i milijune ljudi. Naše su molitve s njegovom predivnom suprugom Erikom i njegovom prekrasnom djecom. Sjajni ljudi“, nastavio je.
"Silno nam nedostaje. Ipak, nemam nimalo sumnje da će Charliejev glas i hrabrost koju je ulijevao u srca nebrojenih ljudi, posebno mladih, živjeti dalje", rekao je.
