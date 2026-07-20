Mamdani želi uhititi Netanyahua. Trump: Neće biti uhićen ni na koji način

Jim WATSON/AFP

Američki predsjednik Donald Trump poručio je u ponedjeljak da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhićen tijekom boravka u Sjedinjenim Državama, nakon što je gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani izjavio da gradske vlasti još razmatraju takvu mogućnost.

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"Benjamin Netanyahu neće biti uhićen ni na koji način dok se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama", napisao je Trump na društvenim mrežama, ne spominjući pritom izravno Mamdanijeve izjave.

Međunarodni kazneni sud (ICC) sa sjedištem u Haagu izdao je 2024. godine nalog za uhićenje Netanyahua zbog sumnje na ratne zločine počinjene tijekom rata u Gazi. Izrael odbacuje nadležnost Suda te negira optužbe za ratne zločine, piše Reuters.

Trump u objavi na platformi Truth Social nije spomenuo gradonačelnika New Yorka, ali je istaknuo ulogu Izraela u sukobu s Iranom.

Mamdani je u intervjuu emitiranom u subotu izjavio da pravna služba grada New Yorka aktivno razmatra što zakon dopušta u slučaju Netanyahuova dolaska.

"Vjerujem da je premijeru Netanyahuu mjesto u Haagu. On je ratni zločinac protiv kojeg je Međunarodni kazneni sud podigao optužnicu", rekao je Mamdani u video podcastu The Interview lista The New York Times.

Izrael: Nalog za uhićenje je "lažan"

Netanyahu tradicionalno svakog rujna putuje u New York kako bi sudjelovao na godišnjem zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Izrael je u nedjelju odgovorio na Mamdanijeve izjave objavom na platformi X, u kojoj je ICC nazvao "montiranim sudom", a nalog za uhićenje Netanyahua "lažnim".

"Čini se da Mamdani pokušava skrenuti pozornost javnosti sa svojih pogrešaka napadajući čelnika židovske države i jedine demokracije na Bliskom istoku", poručili su iz Izraela.

Međunarodni kazneni sud osnovan je 2002. godine i nadležan je za procesuiranje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina. Sjedinjene Države i Izrael nisu članice tog suda.

Mamdani, koji je dužnost gradonačelnika preuzeo u siječnju, tijekom predizborne kampanje izjavio je da bi naredio policiji uhićenje Netanyahua ako bi došao u New York.

Prošlog studenoga, nedugo nakon Mamdanijeve izborne pobjede, tadašnji novoizabrani gradonačelnik i Trump održali su neočekivano srdačan sastanak u Bijeloj kući, unatoč tome što su prethodno javno razmjenjivali uvrede.