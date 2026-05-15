u parku West Potomac

Trump najavio osnivanje "Nacionalnog vrta američkih heroja" kao odgovor na "kulturu otkazivanja"

Hina
15. svi. 2026. 17:59
Donald Trump
ALEX WONG / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump u petak je najavio osnivanje novog "Nacionalnog vrta američkih heroja" u Washingtonu, u sklopu obilježavanja 250. godišnjice utemeljenja Sjedinjenih Država u srpnju.

Vrt će biti smješten u parku West Potomac na obali istoimene rijeke, otkrio je republikanac u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Naveo je da će u parku biti postavljeni spomenici utemeljiteljima nacije, ratnim herojima, vjerskim vođama, borcima za građanska prava, sportašima te istaknutim umjetnicima i zabavljačima.

U sklopu proslave obljetnice proglašenja neovisnosti SAD-a 1776. godine, Trump također zagovara izgradnju 76 metara visokog 'Slavoluka pobjede' u američkoj prijestolnici.

Trump je najavio vrt sa spomenicima još 2020. tijekom govora kod planine Rushmore, opisujući ga kao odgovor na „kulturu otkazivanja” i „bijesne gomile” koje žele „obrisati američku povijest” i „indoktrinirati našu djecu”. 

Obilježavanje 250. godišnjice SAD-a uključivat će i IndyCar utrku u središtu Washingtona, kao i UFC borbu kod Bijele kuće, prenosi The Hill. 

