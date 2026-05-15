Trump najavio osnivanje "Nacionalnog vrta američkih heroja" kao odgovor na "kulturu otkazivanja"

Američki predsjednik Donald Trump u petak je najavio osnivanje novog "Nacionalnog vrta američkih heroja" u Washingtonu, u sklopu obilježavanja 250. godišnjice utemeljenja Sjedinjenih Država u srpnju.
Oglas
Vrt će biti smješten u parku West Potomac na obali istoimene rijeke, otkrio je republikanac u objavi na društvenoj mreži Truth Social.
Naveo je da će u parku biti postavljeni spomenici utemeljiteljima nacije, ratnim herojima, vjerskim vođama, borcima za građanska prava, sportašima te istaknutim umjetnicima i zabavljačima.
U sklopu proslave obljetnice proglašenja neovisnosti SAD-a 1776. godine, Trump također zagovara izgradnju 76 metara visokog 'Slavoluka pobjede' u američkoj prijestolnici.
Trump je najavio vrt sa spomenicima još 2020. tijekom govora kod planine Rushmore, opisujući ga kao odgovor na „kulturu otkazivanja” i „bijesne gomile” koje žele „obrisati američku povijest” i „indoktrinirati našu djecu”.
Obilježavanje 250. godišnjice SAD-a uključivat će i IndyCar utrku u središtu Washingtona, kao i UFC borbu kod Bijele kuće, prenosi The Hill.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas