ČOVJEK IZ SJENE
Trump nakon međuizbora imenovao Stephena Millera novim šefom kabineta
Američki predsjednik Donald Trump je u petak imenovao Stephena Millera, tvorca njegove stroge imigracijske politike, novim šefom kabineta, svega nekoliko dana nakon što je Republikanska stranka doživjela težak poraz na međuizborima.
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Miller će na toj funkciji zamijeniti Susie Wiles.
Trump je na svojoj društvenoj platformi Truth Social najavio da će Miller, koji je trenutno zamjenik šefice kabineta, dužnost preuzeti u ponedjeljak.
Wiles će pridružiti Trumpovom timu zaduženom za njegove političke aktivnosti, kazao je predsjednik, no nije specificirao njezinu novu ulogu.
Trump je Millera opisao kao "jednog od mojih najpouzdanijih savjetnika" te je pohvalio rad Wiles.
"Želim joj zahvaliti na njenoj službi dok je bila šefica kabineta. Odradila je sjajan posao", napisao je Trump.
Demokratska stranka je ostvarila nadmoćnu pobjedu na izborima za Kongres u utorak te preuzela kontrolu nad oba doma, čime je došla u položaj u kojemu može blokirati Trumpove zakonodavne napore i pokretati istrage protiv njegove administracije.
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