Čovjek iz Trumpove sjene: Ovo je glavni arhitekt plana za Grenland
Stephen Miller prošlog je tjedna uzdrmao svijet kada se pojavio u medijima i izjavio da Grenland „treba biti dio Sjedinjenih Američkih Država“, inzistirajući da se nijedna zemlja ne bi usudila ratovati sa SAD-om zbog budućnosti tog teritorija. Oštra poruka u duhu „Amerika na prvom mjestu“ bila je neugodno iznenađenje za mnoge, ali za one koji poznaju čovjeka kojem se pripisuje pretvaranje riječi Donalda Trumpa u konkretne političke poteze, to je bio samo još jedan radni dan.
Ultrakonzervativni komentator Steve Bannon opisao je Stephena Millera kao „Trumpova premijera“. S 40 godina, Miller je već dugo jedan od „pravih vjernika“ koji su sposobni nezamislivo pretvoriti u stvarnost. Nije slučajno što ga guverner Kalifornije Gavin Newsom često ismijava, uspoređujući ga s Voldemortom — oličenjem zla iz svijeta Harryja Pottera, piše Nova.rs.
Zato nije bilo iznenađenje što se na fotografiji koju je objavila Bijela kuća činilo da je Miller bio jedan od rijetkih prisutnih u „ratnoj sobi“ u Mar-a-Lagu dok je predsjednik Trump pratio američke vojne udare na Venezuelu. Miller se smatra i jednim od ključnih ljudi Imigracijske i carinske službe (ICE), u kojoj je imao presudnu ulogu tijekom Trumpova prvog mandata. Čak i nakon odlaska iz Bijele kuće nastavio je braniti ICE i oblikovati oštru imigracijsku retoriku, ispunjavajući obećanje da će „nadzirati najveću deportacijsku operaciju u američkoj povijesti“.
Zbog toga kritičari često kažu da se ICE „vodi iz Bijele kuće“, pri čemu je Miller jedan od najutjecajnijih pokretača iz sjene.
Ovoga je tjedna snažno izašao u javnost
Donedavno je Miller, koji danas obnaša dužnosti zamjenika šefa kabineta za politiku i savjetnika za unutarnju sigurnost, bio zadovoljan skromnim titulama, sve dok je imao moć provoditi politiku. Međutim, ovoga je tjedna snažno izašao u javnost, izjavivši bez zadrške da Amerika treba i može „preuzeti“ Grenland.
Član Trumpova najužeg kruga još od kampanje 2016. godine, Millerov utjecaj seže do samih početaka Trumpove političke karijere. U drugom Trumpovu mandatu postao je glavni operativac doktrine „Amerika na prvom mjestu“, od pitanja nacionalne sigurnosti, preko završnice pregovora o Ukrajini i Rusiji, do povlačenja SAD-a iz brojnih organizacija UN-a i klimatskih inicijativa.
Jedan britanski trgovinski dužnosnik kaže: „Ako se nađete na pogrešnoj strani onoga što Miller želi, sve drugo što ste dogovorili više ne vrijedi ništa.“
Njegov stil je neumoljiv pritisak i zastrašivanje svakoga tko mu stane na put.
Jedno tumačenje „milerizama“
Miller slovi kao borac MAGA pokreta. Dok je državni tajnik Marco Rubio sugerirao da se pitanje Grenlanda može rješavati suptilnije, Miller je odmah krenuo u napad, poručivši na CNN-u: „Koja je osnova da Grenland bude kolonija Danske? Sjedinjene Države su sila NATO-a… Očito je da Grenland treba biti dio SAD-a.“
Jedno tumačenje ovakvih „milerizama“ jest da one služe tome da konačne Trumpove odluke u vanjskoj politici djeluju manje ekstremno. Demokrati, poput Newsoma, nemilosrdno ga ismijavaju, prikazujući ga kao bezličnog automata i poručujući: „Kao što je ranije spomenuto, ozbiljno razmatramo oduzimanje prebivališta Stephenu Milleru u Kaliforniji.“
Jedina autoritativna biografija Milera je knjiga Hatemonger: Stephen Miller, Donald Trump, and the White Nationalist Agenda, američke novinarke Jean Guerrero, objavljena 2020. godine. Ona opisuje njegovo djetinjstvo u kući vrijednoj milijun dolara u bogatom dijelu Santa Monice. Još u školi bio je poznat po provokacijama liberalnih nastavnika i učenika, a jednom je, bacajući smeće po učionici, zahtijevao da ga čistači pokupe.
Snažna averzija prema imigraciji
Iako su mnogi njegovo ponašanje smatrali odbojnim, Miller se predstavljao kao borac za slobodu govora. Njegova snažna averzija prema imigraciji odvela ga je od školskih dana u Kaliforniji, preko studija politike na Sveučilištu Duke, do desničarskog portala Breitbart.
Kada je Trump izjavio da „cijela zemlja trune poput države trećeg svijeta“, Miller je prijateljima pisao: „Trump shvaća suštinu… Volio bih da se kandidira za predsjednika.“ Godinu dana kasnije Trump je pokrenuo kampanju, a Miller joj se pridružio prije tridesete godine života.
Danas, više nego gotovo itko drugi u Trumpovu okruženju, Miller gura tempo i širinu predsjedničke doktrine. Smatra se ključnom figurom u provođenju imigracijske politike i pretvaranju ICE-a u jednu od najstrašnijih saveznih agencija u zemlji.
Postavio je ciljeve od tisuću deportacija dnevno, brišući razliku između tražitelja azila i ilegalnih migranata. Upotreba sile postala je normalizirana, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Govoreći o Grenlandu na CNN-u, Miller je iznio ono što se može nazvati Trumpovom doktrinom: „Živimo u stvarnom svijetu kojim vladaju snaga, sila i moć. To su željezni zakoni svijeta od početka vremena.“
"Miller je Trump bez smisla za humor"
Za razliku od mnogih u Trumpovu okruženju koji vole govoriti, Miller je poznat po kratkim i oštrim rečenicama. „Donald Trump bez smisla za humor“, kaže jedan veteran kampanje iz 2016.
Njegova zahtjevnost je zloglasna. „Sve gura do apsolutne granice jer zna da vrijeme istječe“, rekao je jedan visoki dužnosnik za The Atlantic. „Viče na sve. Nitko nije pošteđen.“
Millerova ideološka rigidnost tolika je da se čak i sam Trump ponekad šali na njegov račun. Njegova supruga Katie, konzervativna podcasterica, dodatno uznemiruje europske lidere objavama koje prikazuju američku zastavu preko karte Grenlanda uz riječ „USKORO“.
Kako se MAGA pokret razvija, borba za njegovu budućnost već je započela. A Stephen Miller nameće se kao jedan od ključnih igrača — čovjek koji iz sjene oblikuje politiku, gura granice i pokazuje da je Trump bez njega „daleko manje učinkovit“.
Kako primjećuje jedan bivši suradnik, Miller je dokaz da u politici često najopasniji nisu oni koji su najglasniji, već oni koji znaju kako moć pretvoriti u trajni utjecaj.
