Čovjek iz Trumpove sjene: Ovo je glavni arhitekt plana za Grenland

Zato nije bilo iznenađenje što se na fotografiji koju je objavila Bijela kuća činilo da je Miller bio jedan od rijetkih prisutnih u „ratnoj sobi“ u Mar-a-Lagu dok je predsjednik Trump pratio američke vojne udare na Venezuelu. Miller se smatra i jednim od ključnih ljudi Imigracijske i carinske službe (ICE), u kojoj je imao presudnu ulogu tijekom Trumpova prvog mandata. Čak i nakon odlaska iz Bijele kuće nastavio je braniti ICE i oblikovati oštru imigracijsku retoriku, ispunjavajući obećanje da će „nadzirati najveću deportacijsku operaciju u američkoj povijesti“.