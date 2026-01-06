Trump: Naše naftne firme morat će puno potrošiti u Venezueli

Tri najveće američke naftne tvrtke - Exxon Mobil, ConocoPhillips i Chevron - još nisu razgovarale s administracijom o Madurovom svrgavanju, prema riječima četiri rukovoditelja naftne industrije upoznata s tim pitanjem, što proturječi Trumpovim izjavama tijekom vikenda da je već održao sastanke sa "svim" američkim naftnim tvrtkama, i prije i nakon što je Maduro zaplijenjen.