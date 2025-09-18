Oglas

19. paketa sankcija

Trump od EU-a želi agresivniji pristup Rusiji: Kada ćemo prestati uvoziti rusku naftu?

Hina
18. ruj. 2025. 20:54
LNG terminal
Europska komisija razmatra prijedlog za brže uvođenje zabrane ruskog LGN-a u 19. paketu sankcija protiv Moskve zbog rata u Ukrajini, rekao je europski dužnosnik.

Američki predsjednik Donald Trump traži da Europa agresivnije sankcionira ruske prihode od energije kako bi se oslabilo rusku ratnu ekonomiju ako želi da i on poveća pritisak na Moskvu.

Trumpovi zahtjevi uključuju da europske nacije obustave svu kupnju ruske nafte i da Unija uvede carine Kini i Indiji, koje su veliki kupci ruskih fosilnih goriva.

EU već pregovara o prijedlozima da potpuno prestane uvoziti rusku naftu i plin do 1. siječnja 2028., a zabrana kratkoročnih ugovora stupa na snagu od iduće godine.

Paket će biti predstavljen državama članicama u petak.

