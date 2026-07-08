Rutte: "Trump je potpuno privržen NATO-u"

Trump je u utorak po dolasku na samit NATO-a u Ankari izjavio da bi Sjedinjene Države trebale kontrolirati Grenland, poluautonomni teritorij Danske. Također je rekao da je razočaran saveznicima jer nisu dobro tretirali SAD u ratu protiv Irana. Trump je čak rekao da možda ne bi ni došao na samit, da organizator nije njegov prijatelj, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.