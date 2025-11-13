Trump potpisao sporazum, okončana najdulja blokada američke vlade u povijesti

Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca usvojio je paket s 222 glasa za i 209 protiv, a Trumpova podrška uglavnom je održala njegovu stranku na okupu usprkos žestokom protivljenju demokrata, koji su ljuti jer 43-dnevna blokada, koju su pokrenuli njihovi kolege u Senatu, nije uspjela osigurati dogovor o produljenju saveznih subvencija za zdravstveno osiguranje.