Američki pritisak na cijene lijekova mogao bi značiti dulje čekanje za europske pacijente

„Istina je da čak i u većim zemljama poput Njemačke vidimo kako kompanije preispituju hoće li uopće uvesti lijek na tržište i kada će to učiniti“, rekao je za Euronews Alexander Natz, čelnik Eucopea, lobističke organizacije europskih biotehnoloških poduzetnika. Objasnio je da trenutačna situacija prisiljava proizvođače lijekova da dobro promisle prije nego što neki lijek uvedu na tržište.