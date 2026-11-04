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PRVA REAKCIJA

Trump priznao poraz republikanaca: Veselim se suradnji s demokratima

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04. stu. 2026. 05:14
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KEVIN DIETSCH, Getty Images/AFP / KEVIN DIETSCH

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će prihvatiti rezultate večerašnjih izbora, čime je, barem zasad, otklonio pitanja o mogućnosti osporavanja njihova ishoda.

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"Apsolutno sam spreman prihvatiti te rezultate", rekao je Trump u intervjuu za New York Times.

"Surađivat ćemo s demokratima i, znate, veselimo se suradnji s njima. Vjerojatno ćemo uspjeti postići neki dogovor", izjavio je za američki list.

Ove pomirljivije izjave sugeriraju da bi Trump mogao biti spreman na kompromise s demokratima, čiji je politički utjecaj nakon izbora ojačao.

Međutim, izborni rezultati tek su objavljeni, a Trumpov pristup mogao bi se promijeniti već u idućim danima.

Teme
demokrati donald trump međuizbori republikanci

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