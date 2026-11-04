PRVA REAKCIJA
Trump priznao poraz republikanaca: Veselim se suradnji s demokratima
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će prihvatiti rezultate večerašnjih izbora, čime je, barem zasad, otklonio pitanja o mogućnosti osporavanja njihova ishoda.
Oglas
"Apsolutno sam spreman prihvatiti te rezultate", rekao je Trump u intervjuu za New York Times.
"Surađivat ćemo s demokratima i, znate, veselimo se suradnji s njima. Vjerojatno ćemo uspjeti postići neki dogovor", izjavio je za američki list.
Ove pomirljivije izjave sugeriraju da bi Trump mogao biti spreman na kompromise s demokratima, čiji je politički utjecaj nakon izbora ojačao.
Međutim, izborni rezultati tek su objavljeni, a Trumpov pristup mogao bi se promijeniti već u idućim danima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas