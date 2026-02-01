Trump: Razgovaramo s narodom Kube, s najvišim dužnosnicima na Kubi

Kuba se također optužuje za "destabilizaciju regije imigracijom i nasiljem", dok istovremeno "širi svoje komunističke ideje, programe i prakse". Havana pak optužuje Trumpa da želi "ugušiti" gospodarstvo otoka, gdje su svakodnevni nestanci struje sve češći, a redovi na benzinskim postajama stalno se produžuju.