Trump s Putinom razgovarao i o nuklearnom oružju: "Rusija je voljna to učiniti"

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je o nuklearnom razoružanju sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom tijekom razgovora na Aljasci, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući 25. kolovoza.
"Mislim da je denuklearizacija velika igra," rekao je Trump, a piše Kyiv Independent.
"Ali Rusija je voljna to učiniti, i mislim da će Kina biti voljna to učiniti. Ne možemo dopustiti da se nuklearno oružje širi. Moramo zaustaviti nuklearno oružje," dodao je, ne otkrivajući pojedinosti razgovora.
Kremlj se nije oglasio
Kremlj se nije oglasio o Trumpovoj izjavi.
Prema izvješću Federacije američkih znanstvenika (FAS), Rusija ima ukupno 5.580 nuklearnih bojevih glava od ožujka 2024., uključujući oko 1.200 koje čekaju na demontažu, najviše od bilo koje zemlje na svijetu.
Ruski nuklearni arsenal uključuje taktičko oružje za uporabu na bojištu i strateško oružje sposobno za dosezanje SAD-a.
Moskva je više puta izdala nuklearne prijetnje protiv Ukrajine i Zapada otkako je pokrenula sveopću invaziju u veljači 2022. Iako se te prijetnje nisu ostvarile, zabrinutost zbog ruskih vojnih ambicija izvan Ukrajine i dalje postoji.
Do danas pregovori o kontroli nuklearnog naoružanja između Moskve i Washingtona nisu ostvarili nikakav napredak.
Nekoliko tjedana prije sastanka Trump–Putin na Aljasci 15. kolovoza, američki predsjednik naredio je da se dvije američke nuklearne podmornice na nuklearni pogon premjeste u "odgovarajuće regije" kao odgovor na zapaljiv jezik bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva.
"Opasan teritorij"
Medvedev je rekao da bi povećano uključivanje Washingtona u okončanje ruskog rata protiv Ukrajine moglo dovesti SAD i Moskvu bliže izravnom sukobu. On je više puta prijetio nuklearnom eskalacijom i širio kremaljsku propagandu koja Rusiju prikazuje kao žrtvu zapadne agresije.
Trump je optužio Medvedeva da "ulazi na vrlo opasan teritorij", nazvao ga "neuspjelim bivšim predsjednikom" i upozorio ga da "pazi na svoje riječi."
