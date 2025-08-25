DOBRO JE ZNATI
Morate li prometnim znakom biti upozoreni na kameru za mjerenje brzine?
Vrlo često se u prekršajnim postupcima okrivljenici osvrnu na izostanak prometnog znaka koji označava cestu, odnosno dio ceste na kojem se obavlja kontrola brzine vozila, čuveni C122.
Sveprisutnost kamera na prometnicama pomaže povećanju prometne svijesti, nedvojbeno! Spoznaja o tome gdje se kamere nalaze, također pomaže u samodiscipliniranju i izbjegavanja kazni. U tom pravcu velik doprinos daje tehnologija, vizualno, zvučno upozoravanje na postojanje kamera u blizini.
Kada na kućni prag stigne kazna za prebrzu vožnju, kreće promišljanje, kako se izvaditi iz problema. Može li se osporavati točnost izmjerene brzine, može li se ukazivati na netočnost mjernog uređaja, izostanak obučenosti policijskih službenika za rukovanje njime, i u konačnici što je s pozicijom na kojoj je mjerena brzina?
Mjerni uređaji redovito su opskrbljeni potrebnom dokumentacijom i certifikatima, a policijski službenici odgovarajućim uvjerenjima o osposobljenosti. Jedino za što se teoretski možete pokušati hvatati je: pravilo 100 metara, koje ima i svoje izuzetke. No i policija zna što im je za činiti i što im u meritornom propisu piše, piše HAK Revija.
Njime je propisano kako se mjesta i dionice ceste na kojima će se obavljati nadzor, određuju planom rada policijske uprave odnosno policijske postaje ili dnevnim rasporedom rada policijske postaje, sukladno analitičko-statističkim pokazateljima stanja sigurnosti, pri tome vodeći računa da to ne bude uvijek na istim mjestima. Također se tamo definira kako se prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila neće utvrđivati u zoni od 100 metara od postavljenog prometnog znaka za obilježavanja naseljenih mjesta ili od prometnog znaka izričitih naredbi ograničenja brzine. Međutim, iznimno od tog pravila, prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila u zonama škola ili drugih ustanova gdje se okuplja veći broj djece mogu se utvrđivati u zoni od 30 metara od postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi ograničenja brzine ili prometnog znaka opasnosti djeca na cesti.
Kad smo kod prometnih znakova, vrlo često se u prekršajnim postupcima okrivljenici osvrnu na izostanak prometnog znaka koji označava cestu, odnosno dio ceste na kojem se obavlja kontrola brzine vozila, čuveni C122!
Opravdava li vašu prebrzu vožnju, izostanak prometnog znaka koji upozorava na kontrolu! Može li vas to učiniti neodgovornim za kršenje prometnih propisa vezanih uz brzinu kretanja vozila? Oslobađa li izostanak prethodne obavijesti o mjerenju brzine vozača za prekoračenje ograničenje brzine kretanja? Sudovi kažu, ne!
Ništa od uspjeha s tim argumentom! Tako kažu sudovi. Konkretno, Općinski sud u Rijeci u predmetu Pp-1859/2023-4 (presuda od 21. 3. 2025.) zauzeo je stav:
"U odnosu na okrivljenikove navode da na mjestu mjerenja nije bila postavljena oznaka “kontrola brzine”, za navesti je kako je prometni znak koji označava cestu, odnosno dio ceste na kojem se obavlja kontrola brzine vozila (C122), znak obavijesti iz odjeljka C Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“ broj 92/19.), koji prema članku 24. toga Pravilnika sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja prometnih znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti. Slijedom navedenog, prometnim znakom obavijesti može se vozače obavijestiti o kontroli brzine fiksnom kamerom, ali takva obavijest nije propisana kao obavezna niti je njezino postavljanje propisano kao uvjet za zakonitost utvrđivanja prekršaja mjerenjem brzine fiksnim kamerama.
Odluka o postavljanju znakova obavijesti je u nadležnosti upravitelja cesta, a izostanak prethodne obavijesti o mjerenju brzine ne oslobađa vozače odgovornosti za počinjenje prekršaja prekoračenja ograničenja brzine kretanja vozila koje se utvrdi postavljenim kamerama. Okrivljenik je kriv za prekršaj jer je kao svaka prosječna osoba osposobljena za vozača motornih vozila, bio dužan i mogao biti svjestan da je njegovo postupanje zabranjeno“.
Općinski sud u Pazinu također ima isti stav u presudama tog suda Pp-2559/2023-4 i Pp-2550/2023-4, jasno je rečeno kako se: „Prometnim znakom obavijesti može vozače obavijestiti o kontroli brzine fiksnom kamerom, ali to nije obvezno, budući ne postoji zakonska obveza postavljanja takve vrste signalizacije na mjestima gdje su postavljene kamere. Isto tako ne postoji ni zapreka za postavljanjem prometne signalizacije, što je u nadležnosti upravitelja cesta pa tako i odluka o postavljanju znakova obavijesti“.
