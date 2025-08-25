Morate li prometnim znakom biti upozoreni na kameru za mjerenje brzine?

Njime je propisano kako se mjesta i dionice ceste na kojima će se obavljati nadzor, određuju planom rada policijske uprave odnosno policijske postaje ili dnevnim rasporedom rada policijske postaje, sukladno analitičko-statističkim pokazateljima stanja sigurnosti, pri tome vodeći računa da to ne bude uvijek na istim mjestima. Također se tamo definira kako se prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila neće utvrđivati u zoni od 100 metara od postavljenog prometnog znaka za obilježavanja naseljenih mjesta ili od prometnog znaka izričitih naredbi ograničenja brzine. Međutim, iznimno od tog pravila, prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila u zonama škola ili drugih ustanova gdje se okuplja veći broj djece mogu se utvrđivati u zoni od 30 metara od postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi ograničenja brzine ili prometnog znaka opasnosti djeca na cesti.