Hormuz i dalje zatvoren

Teheran poslao novi prijedlog za trajni mir. Bijela kuća odbila komentirati

Hina
01. svi. 2026. 18:05
Donald Trump
REUTERS/Jonathan Ernst

Bijela kuća rekla je u petak da neće otkriti detalje privatnih diplomatskih razgovora, kada je upitana za novi iranski prijedlog o nastavku pregovora sa Sjedinjenim Državama, podnesen pakistanskim posrednicima.

"Ne otkrivamo detalje privatnih diplomatskih razgovora. Predsjednik (Donald) Trump bio je jasan da Iran ne može posjedovati nuklearno oružje, a pregovori se nastavljaju da bi se osigurala kratkoročna i dugoročna nacionalna sigurnost SAD-a", rekla je glasnogovornica Anna Kelly Reutersu.

Iran je predstavio novu ponudu usmjerenu na nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama kako bi se trajno okončao rat, izvijestila je u petak službena iranska novinska agencija IRNA.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja, nakon gotovo 40 dana izraelskih i američkih zračnih napada na Iran i uzvratnih udara Teherana u regiji, a mirovni pregovori su od tada u zastoju.

Samo je jedan krug pregovora održan 11. travnja u Pakistanu, ali nije završio uspjehom. Hormuški tjesnac Iran i dalje blokira, dok Washington održava blokadu iranskih luka.

Ranije ovog tjedna, Teheran je dao prethodnu ponudu koju je Donald Trump odbio. Ideja Irana navodno je bila da se rasprave o nuklearnom pitanju odgode za kasniji datum, prenio je američki Axios.

To je središnje pitanje za Sjedinjene Države i Izrael, koji optužuju Iran da želi razviti nuklearno oružje što je optužba koju Iran poriče.

