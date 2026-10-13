Trump zatražio smjenu veleposlanice nakon optužbi da je od donatora tražila 100.000 dolara

Američka veleposlanica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle, koju je na tu dužnost imenovao predsjednik Donald Trump, našla se pod sve većim pritiskom nakon niza izvješća o njezinu ponašanju prije i tijekom diplomatskog mandata u Ateni. Bijela kuća u utorak je potvrdila da je od nje zatraženo da podnese ostavku, objavila je agencija Associated Press (AP).