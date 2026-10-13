OKRENUO JOJ LEĐA
Trump zatražio smjenu veleposlanice nakon optužbi da je od donatora tražila 100.000 dolara
Američka administracija zatražila je ostavku veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle nakon niza optužbi za neprimjereno, a moguće i nezakonito ponašanje, među kojima su i tvrdnje da je od donatora tražila 100.000 dolara u zamjenu za pristup visokim dužnosnicima.
Američka veleposlanica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle, koju je na tu dužnost imenovao predsjednik Donald Trump, našla se pod sve većim pritiskom nakon niza izvješća o njezinu ponašanju prije i tijekom diplomatskog mandata u Ateni. Bijela kuća u utorak je potvrdila da je od nje zatraženo da podnese ostavku, objavila je agencija Associated Press (AP).
Nova glasnogovornica Bijele kuće Katie Zacharia na svojem prvom obraćanju novinarima rekla je da je Guilfoyle bila važna članica tima te joj poželjela sve najbolje. Zasad nije poznato je li veleposlanica prihvatila zahtjev i podnijela ostavku.
Trump je dan ranije dao naslutiti da bi moglo doći do njezine smjene. Na pitanje novinara razmatra li njezino razrješenje, odgovorio je: "Razmatramo situaciju", a zatim dodao: "Nismo zadovoljni."
Optužbe koje su razljutile Trumpa i Rubija
AP je tijekom vikenda, pozivajući se na visokog američkog dužnosnika, izvijestio da su Trump i državni tajnik Marco Rubio iznimno ljutiti zbog optužbi na račun 57-godišnje veleposlanice. Prema navodima izvora, odluku o njezinoj budućnosti trebali su donijeti tijekom ovog tjedna.
Guilfoyle se našla u središtu skandala nakon što su objavljene privatne poruke iz kojih proizlazi da je od političkog donatora tražila 100.000 dolara za podmirenje računa svoje kreditne kartice American Express. Zauzvrat mu je, prema tim navodima, nudila pristup visokim dužnosnicima američke administracije i pomoć u rješavanju njegovih problema.
Prema dokumentima, elektroničkoj pošti i porukama koje je analizirao The Wall Street Journal, Guilfoyle je u srpnju 2025. godine kontaktirala Erica Detersa, bivšeg kandidata za Zastupnički dom i političkog donatora iz Kentuckyja. To se dogodilo svega nekoliko dana prije njezina saslušanja pred Odborom za vanjske poslove američkog Senata, koje je prethodilo potvrdi njezina imenovanja.
Od Detersa je tražila da hitno podmiri njezin dug po kreditnoj kartici, šaljući mu upute za uplatu. U jednoj od poruka napisala je: "Dušo, molim te, trebam da mi ovo riješiš danas. Neće se vidjeti nigdje ako uplatiš novac na American Express. Molim te."
Deters je s Guilfoyle mjesecima razmjenjivao poruke tražeći njezinu pomoć u osobnom sporu s poreznom upravom te pokretanju postupka izručenja osobe optužene za velike medicinske prijevare.
Guilfoyle, bivša zaručnica Donalda Trumpa mlađeg, navodno mu je nudila posredovanje kod visokih dužnosnika nove administracije. Uvjeravala ga je da joj se ministri i čelnici državnih tijela odmah javljaju, a u jednoj je poruci spomenula i direktora FBI-ja Kasha Patela.
Prema izvješću, Deters joj je zauzvrat obećao isplate u ukupnom iznosu do milijun dolara ako uspije ishoditi željene odluke. Među njegovim zahtjevima bilo je i gostovanje u utjecajnoj emisiji bivšeg voditelja Fox Newsa Tuckera Carlsona.
Izjava o mogućnosti rušenja grčke vlade
Dodatne kontroverze izazvala je izjava koju je Guilfoyle navodno izrekla tijekom privatne večere u Ateni u ožujku, na kojoj su bili prisutni grčki i američki dužnosnici.
Kako je izvijestio The Wall Street Journal, tijekom razgovora o političkoj krizi i padu vlade u Rumunjskoj Guilfoyle je navodno rekla: "Možemo to učiniti u bilo kojoj zemlji kojoj hoćemo. Možemo to učiniti i ovdje".
Na njezine riječi reagirao je grčki ministar okoliša i energetike Stavros Papastavrou. Poručio joj je da Sjedinjene Države ne mogu odlučivati o sastavu grčke vlade jer su je izabrali grčki građani.
Osim optužbi povezanih s političkim utjecajem, u medijima su se pojavili i navodi o njezinu raskošnom načinu života. Izvješća opisuju luksuzna putovanja, zabave s grčkim milijarderima i pop-zvijezdama te navodne neplaćene račune za obroke i troškove povezane s uređenjem kuća.
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