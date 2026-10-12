Kimberly Guilfoyle
Veleposlanica prijetila domaćinima, molila novac, sad joj prijeti smjena: "Trump i Rubio iznimno bijesni"
Američki predsjednik Donald Trump i državni tajnik Marco Rubio razmatraju smjenu američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle nakon niza medijskih izvješća u kojima se navodi da se prije i tijekom svojeg mandata u Ateni neprimjereno, a možda i nezakonito ponašala.
Visoki američki dužnosnik izjavio je u nedjelju da su Donald Trump i Marco Rubio „iznimno bijesni“ zbog navodnog ponašanja Kimberly Guilfoyle te da će odluku o mogućim mjerama vjerojatno donijeti ovog tjedna, nakon praznika Kolumbova dana u ponedjeljak, piše AP.
Dužnosnik, koji je želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o internim raspravama, rekao je da je Rubio posebno ljutit, među ostalim i zato što je prošlog tjedna posjetio Atenu, gdje je Guilfoyle prisustvovala većini, ako ne i svim njegovim događanjima, te ga po dolasku srdačno zagrlila, dok su se optužbe protiv nje već širile.
Neprimjereni darovi
The Wall Street Journal u nizu je članaka izvijestio o upitnom ponašanju Guilfoyle, uključujući navodnu prijetnju dužnosniku zemlje domaćina, prihvaćanje neprimjerenih darova i usluga te ponudu da će iskoristiti svoj utjecaj unutar američke administracije u zamjenu za plaćanje velikog računa s kreditne kartice.
Guilfoyle se nije izravno očitovala o tim izvješćima, ali su njezini odvjetnici u priopćenju objavljenom kasno u nedjelju odbacili tvrdnje da je učinila išta nezakonito. Ustvrdili su da je novac koji je tražila od Trumpova donatora zapravo bio naknada za prethodno obavljene, ali neplaćene usluge, uključujući javne nastupe i govore održane prije njezine nominacije za veleposlanicu.
Odvjetnici David Schwartz i Jesse Binnall također su odbacili optužbe za nepravilnosti povezane s putovanjima Guilfoyle privatnim zrakoplovima, navodeći da je prije svakog takvog putovanja „zatražila, dobila i slijedila smjernice State Departmenta te postupala u skladu s pravilima Ministarstva o službenim putovanjima“.
„Veleposlanica Guilfoyle obavljala je svoju dužnost i nastavit će je obavljati s integritetom, čašću i predanošću. Razmatramo sva dostupna pravna sredstva za naplatu tog duga, kao i sve druge moguće pravne postupke“, poručili su odvjetnici.
Nakon što je branio Guilfoyle poslije prvog medijskog izvješća, Rubio je odbio javno komentirati sve brojnije optužbe.
U srijedu je izjavio: „Naša veleposlanica ovdje je vrlo dobro obavljala svoj posao.“
Rubio kritizirao novinare
Međutim, nakon što je kasno u srijedu objavljeno još jedno izvješće, Rubio je u četvrtak, neposredno prije odlaska iz Atene, oštro kritizirao novinare zbog pitanja o optužbama. Rekao je da ne zna jesu li one istinite i da na njih neće odgovarati ako ih ne može potvrditi.
„Vi hodate uokolo misleći da je nešto nepobitna istina samo zato što vam je neki izvor nešto rekao, a vi ste to objavili. To nije nepobitna istina. Za mene to nije nepobitna istina. Mi tako ne radimo“, rekao je Rubio pokraj svojeg zrakoplova, dok ga je Guilfoyle, koja ga je došla ispratiti, promatrala.
Prema riječima prvog dužnosnika, Rubio je postajao sve nezadovoljniji kako su se medijska izvješća množila.
Drugi američki dužnosnik, koji je također želio ostati anoniman kako bi mogao govoriti o kadrovskim pitanjima, rekao je da glavni inspektor State Departmenta ispituje optužbe koje su se prvi put pojavile u Wall Street Journalu krajem prošlog mjeseca i otad postajale sve brojnije.
State Department odbio komentirati
Drugi dužnosnik nije mogao potvrditi je li pokrenuta službena istraga glavnog inspektora. Glavni inspektori često provode neformalne provjere pritužbi protiv zaposlenika, a mnoge od njih ne prerastu u punu istragu, koja može rezultirati disciplinskim mjerama, uključujući otkaz.
State Department odbio je komentirati mogućnost pokretanja istrage glavnog inspektora.
Dvoje najviše rangiranih demokrata u odborima za vanjske poslove Zastupničkog doma i Senata, zastupnik Gregory Meeks iz New Yorka i senatorica Jeanne Shaheen iz New Hampshirea, kao i vodeći demokrat u Odboru Zastupničkog doma za nadzor i reformu vlade Robert Garcia iz Kalifornije, već su pozvali na istragu protiv Guilfoyle.
Od kraja rujna Wall Street Journal objavio je niz izvješća o navodnom neprimjerenom ponašanju Guilfoyle.
U prvom je članku navedeno da je tijekom jednog prijema gostima rekla kako bi Sjedinjene Države, kada bi to željele, mogle destabilizirati grčku vladu. Također se navodi da je promovirala poslovne interese jedne grčke građevinske i energetske kompanije te njezinu lobistu omogućila sudjelovanje na zatvorenim diplomatskim sastancima.
Račun od 100.000 dolara
Dok je Rubio boravio u Ateni, Wall Street Journal izvijestio je, pozivajući se na tekstualne poruke, da je Guilfoyle neposredno prije saslušanja o potvrdi svojeg imenovanja od jednog Trumpova donatora i pristaše zatražila da joj plati račun s kreditne kartice u iznosu od 100.000 dolara, obećavajući mu zauzvrat pristup dužnosnicima administracije.
List je potom izvijestio da je Guilfoyle bila bijesna jer početkom ove godine nije bila pozvana na događaj posvećen Grčkoj u sklopu Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u Švicarskoj. Navodno je zahtijevala da joj se omogući sudjelovanje, pritom se hvaleći luksuznim putovanjem u Francusku s rukovoditeljima energetskih kompanija.
U drugom izvješću, koje je objavio britanski tabloid Daily Mail, navodi se da je Guilfoyle narušila odnose sa zaposlenicima američkog veleposlanstva u Ateni te prelazila granice ponašanja primjerenog najvišoj diplomatskoj predstavnici američke vlade u Grčkoj.
Guilfoyle je bivša voditeljica televizijske postaje Fox News i bivša tužiteljica u Kaliforniji, a svojedobno je bila zaručena za Trumpova sina Donalda Trumpa mlađeg.
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