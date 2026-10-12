Veleposlanica prijetila domaćinima, molila novac, sad joj prijeti smjena: "Trump i Rubio iznimno bijesni"

„Vi hodate uokolo misleći da je nešto nepobitna istina samo zato što vam je neki izvor nešto rekao, a vi ste to objavili. To nije nepobitna istina. Za mene to nije nepobitna istina. Mi tako ne radimo“, rekao je Rubio pokraj svojeg zrakoplova, dok ga je Guilfoyle, koja ga je došla ispratiti, promatrala.