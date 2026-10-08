NOVA AFERA
Trumpova veleposlanica tražila 100.000 dolara od donatora: "Dragi, molim te, uplati mi"
Američka veleposlanica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle našla se u novoj aferi nakon što je, prema porukama koje je pregledao Wall Street Journal, od republikanskog donatora zatražila 100.000 dolara za podmirivanje računa kreditne kartice.
Američka veleposlanica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle, koja je posljednjih mjeseci u središtu pozornosti zbog načina na koji pristupa energetskim ugovorima vrijednima milijarde dolara, našla se u novoj aferi.
Kako piše Wall Street Journal, a prenosi Tportal, od republikanskog donatora Erica Detersa tražila je 100.000 dolara za plaćanje računa svoje kreditne kartice, uz poruku da transakcija neće ostaviti trag. Sve se dogodilo nekoliko dana prije njezina zakazanog svjedočenja pred Odborom za vanjske poslove američkog Senata.
Sporna poruka republikanskom donatoru
Prema pisanju tog lista, Guilfoyle je Detersu, 63-godišnjem odvjetniku i republikanskom donatoru, šest dana prije saslušanja poslala poruku u kojoj ga je zamolila da joj uplati 100.000 dolara na račun kreditne kartice American Express.
"Dragi, molim te, uplati 100.000 dolara ovako kako sam ti poslala, neće ostati trag", napisala je, prema porukama koje je pregledao WSJ.
Guilfoyle, bivša partnerica Donalda Trumpa Jr. i nesuđena nevjesta Donalda Trumpa, ranije je lobirala u Detersovo ime, pokušavajući mu pomoći u rješavanju nekoliko privatnih problema koristeći svoje kontakte u Trumpovoj administraciji.
Deters joj je za uspješno rješavanje tih pitanja obećao isplatiti do milijun dolara. No, prema njegovim riječima, Guilfoyle je od njega novac tražila i ranije, zbog vlastitih financijskih potreba.
Plaćao stotine tisuća dolara Trumpovoj obitelji
Deters se ranije bezuspješno kandidirao za Kongres i guvernera, a u nizu razgovora rekao je da ga je Guilfoyle razočarala jer, prema njegovim tvrdnjama, nije ostvarila rezultate koje je očekivao od njezinih veza u Trumpovoj administraciji. Unatoč tome, i dalje uglavnom podržava Trumpovu politiku.
Prema njegovim riječima, Guilfoyle mu je obećala da će biti uz njega "što god da se dogodi" ako joj pronađe novac za podmirivanje računa. Tvrdi, međutim, da na kraju nije ispunila ono što mu je obećala.
Njihova suradnja započela je 2020. godine, kada je Deters u Kentuckyju pokrenuo manifestaciju Freedom Fest, kao odgovor na zdravstvene mjere uvedene tijekom pandemije covida-19.
Deters tvrdi da je Guilfoyleu tijekom sljedećih godina platio 300.000 dolara za govore. Donaldu Trumpu Jr. platio je dodatnih 200.000 dolara, a Ericu Trumpu 100.000 dolara za govore. Podaci američke Federalne izborne komisije pokazuju i da je 2022. godine donirao 125.000 dolara političkom odboru koji je podržavao Trumpa.
Nakon Trumpove pobjede na predsjedničkim izborima 2024. godine Deters je, prema vlastitim riječima, od Guilfoyle počeo tražiti pomoć oko nekoliko za njega važnih pitanja.
Obećao joj milijun dolara za intervju s Tuckerom Carlsonom
Jedna od njegovih želja bila je gostovanje u emisiji bivšeg voditelja Fox Newsa Tuckera Carlsona. Deters je Guilfoyle rekao da će joj platiti milijun dolara ako mu pomogne dogovoriti intervju, nadajući se da bi na taj način mogao javnosti predstaviti svoje interese.
Guilfoyle ga je uvjeravala da radi na tome. Poruke koje je pregledao Wall Street Journal pokazuju da je kontaktirala osobe iz Carlsonova kruga kako bi pokušala dogovoriti intervju, no do razgovora na kraju nije došlo.
Istodobno je, prema porukama, strahovala da bi njezin odnos s Detersom mogao postati javan, osobito zbog mogućih posljedica za njezinu diplomatsku karijeru. Više ga je puta upozorila da u porukama ne spominje novac i njihova plaćanja.
"Eric, zaista bih voljela da prestaneš sve ovo stavljati na papir", napisala mu je u jednom trenutku.
"Koštat ćeš me ambasadorske funkcije, prestani pisati"
U siječnju 2025., nekoliko tjedana nakon što je nominirana za veleposlanicu, Guilfoyle se požalila jer je Deters, kako je tvrdila, producentu njezina podcasta proslijedio informacije o njihovom dogovoru.
"Nevjerojatno je da, kada imamo privatni dogovor s tobom, sada producentu prosljeđuješ poruke o novcu. Nemoj govoriti da imamo bilo kakav dogovor. Kakva noćna mora, doslovno ćeš me koštati ambasadorske funkcije, prestani pisati", napisala je.
Nova afera dodatno je usmjerila pozornost na Guilfoyle, koja je već ranije izazvala buru u Grčkoj. Na jednom sastanku s grčkim ministrom energetike navodno je rekla da Sjedinjene Države mogu srušiti bilo koju vladu na svijetu, uključujući i grčku.
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