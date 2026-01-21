Trumpa u Davosu čeka hitna diplomatska intervencija

Hitna diplomatska intervencija čeka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Davosu nakon dana provedenih u upućivanju prijetnji američkim saveznicima zbog Grenlanda.
Vodeći europski dužnosnici planiraju iskoristiti ovogodišnji tjedni summit globalnih elita kao pozornicu za sprječavanje brzorastuće krize koja je kontinent dovela u stanje napetosti — i koja bi sada mogla ugroziti opstanak sedam desetljeća starog savezništva sa Sjedinjenim Državama, rekla su za CNN tri izvora upoznata s razgovorima.
Taj pritisak saveznika dolazi u trenutku kada su čak i neki iz Trumpova kruga privatno izrazili nelagodu zbog predsjednikove retorike i pokušali pronaći izlaz iz situacije.
Moguće rješenje?
Među rješenjima na koja su se usredotočili Trumpovi savjetnici i zapadni diplomati nalaze se proširenje postojećih ugovora koji Sjedinjenim Državama omogućuju postavljanje vojnih baza i drugih resursa na otoku, kao i dodavanje komercijalnih i gospodarskih sporazuma.
Takav ishod uključivao bi neku vrstu ceremonije potpisivanja koja bi Trumpu omogućila da prikaže postignuće, prema riječima izvora CNN-a upoznatih sa situacijom.
Svakako, oči svijeta uprte su danas u Davos gdje će dva događaja obilježiti dan.
"Može li se Europa obraniti"
U Davosu je, naime, za danas prijepodne zakazan panel “Može li se Europa obraniti?” s čelnikom NATO-a Markom Rutteom, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim i čelnicom Europske investicijske banke Nadijom Calviño.
Trumpov govor će kasniti
Danas u 14.30 sati, prema prvotnom rasporedu, zakazan je Trumpov govor, no on će kasniti.
Američki ministar financija Scott Bessent rekao je jutros novinarima u Davosu da će Donald Trump kasniti oko tri sata.
Podsjetimo, Trumpov zrakoplov tijekom leta se zbog tehničkog problema okrenuo i vratio u SAD. Zatim se ukrcao na drugi i krenuo prema Švicarskoj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
