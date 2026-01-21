Oglas

čeka se njegov govor

Trumpa u Davosu čeka hitna diplomatska intervencija

author
N1 Info
|
21. sij. 2026. 09:30
reuters
REUTERS/Denis Balibouse

Hitna diplomatska intervencija čeka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u Davosu nakon dana provedenih u upućivanju prijetnji američkim saveznicima zbog Grenlanda.

Oglas

Vodeći europski dužnosnici planiraju iskoristiti ovogodišnji tjedni summit globalnih elita kao pozornicu za sprječavanje brzorastuće krize koja je kontinent dovela u stanje napetosti — i koja bi sada mogla ugroziti opstanak sedam desetljeća starog savezništva sa Sjedinjenim Državama, rekla su za CNN tri izvora upoznata s razgovorima.

Taj pritisak saveznika dolazi u trenutku kada su čak i neki iz Trumpova kruga privatno izrazili nelagodu zbog predsjednikove retorike i pokušali pronaći izlaz iz situacije.

Moguće rješenje?

Među rješenjima na koja su se usredotočili Trumpovi savjetnici i zapadni diplomati nalaze se proširenje postojećih ugovora koji Sjedinjenim Državama omogućuju postavljanje vojnih baza i drugih resursa na otoku, kao i dodavanje komercijalnih i gospodarskih sporazuma.

Takav ishod uključivao bi neku vrstu ceremonije potpisivanja koja bi Trumpu omogućila da prikaže postignuće, prema riječima izvora CNN-a upoznatih sa situacijom.

Svakako, oči svijeta uprte su danas u Davos gdje će dva događaja obilježiti dan.

"Može li se Europa obraniti"

U Davosu je, naime, za danas prijepodne zakazan panel “Može li se Europa obraniti?” s čelnikom NATO-a Markom Rutteom, finskim predsjednikom Alexanderom Stubbom, poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim i čelnicom Europske investicijske banke Nadijom Calviño.

Trumpov govor će kasniti

Danas u 14.30 sati, prema prvotnom rasporedu, zakazan je Trumpov govor, no on će kasniti.

Američki ministar financija Scott Bessent rekao je jutros novinarima u Davosu da će Donald Trump kasniti oko tri sata.

Podsjetimo, Trumpov zrakoplov tijekom leta se zbog tehničkog problema okrenuo i vratio u SAD. Zatim se ukrcao na drugi i krenuo prema Švicarskoj.

Teme
davos donald trump grenland

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ