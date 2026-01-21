Macron uzvraća Trumpu: Francuska traži NATO vježbu na Grenlandu

Vijest o tom zahtjevu dolazi u trenutku kada američki predsjednik Donald Trump u srijedu stiže u Davos u Švicarskoj, gdje će vjerojatno iskoristiti Svjetski gospodarski forum kako bi dodatno pojačao pritisak za preuzimanje Grenlanda, unatoč europskim prosvjedima, u onome što se opisuje kao najveće narušavanje transatlantskih odnosa u zadnjih nekoliko desetljeća.