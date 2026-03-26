Trumpov izaslanik: Iran nam je rekao da imaju dovoljno uranija za "11 atomskih bombi"

Posebni izaslanik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, danas je potvrdio da SAD vodi pregovore s Iranom diplomatskim kanalima uz posredovanje Pakistana.
„Mogu vam danas izvijestiti da smo, zajedno s vašim timom za vanjsku politiku, predstavili popis od 15 točaka koji čini okvir za mirovni sporazum. To je proslijeđeno putem pakistanske vlade koja djeluje kao posrednik“, rekao je Witkoff predsjedniku Donaldu Trumpu tijekom sastanka kabineta u Bijeloj kući.
Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar također je potvrdio da njegova zemlja ima ulogu posrednika, napisavši na društvenim mrežama da Iran „razmatra“ plan od 15 točaka, javlja CNN.
Witkoff je rekao da je taj okvir zasad „rezultirao snažnim i pozitivnim porukama i razgovorima“, no odbio je iznijeti detalje o konkretnim uvjetima, pozivajući se na osjetljivost diplomatskih pregovora. CNN je ranije izvijestio da plan obuhvaća pitanja poput nuklearnih ambicija Teherana i njegova programa balističkih projektila.
To dolazi u trenutku kada dužnosnici Trumpove administracije, uključujući potpredsjednika JD Vancea, rade na organizaciji sastanka u Pakistanu ovog vikenda kako bi se razgovaralo o mogućem izlazu iz rata s Iranom, prema riječima dvojice visokih dužnosnika administracije.
Na sastanka kabineta nakon Trumpa, govorili su i JD Vance, državni tajnik Marco Rubio, kao i Witkoff. Vance je ponovio Trumpove tvrdnje da je iranska vojska uništena, rekavši da to SAD-u daje „opcije“. Kako kaže, to su „opcije koje će osigurati da Iran nikada ne dobije nuklearno oružje.“ Potpredsjednik je opravdanje za sukob temeljio na prijetnji iranskog nuklearnog programa.
„Iskreno, mislim da bi zemlje diljem svijeta, čak i one koje se pomalo žale na ovo, zapravo trebale biti zahvalne Sjedinjenim Državama.“ To je rekao državni tajnik Marco Rubio tijekom sastanka kabineta. Rat SAD-a protiv Irana prikazao je kao nešto što je u interesu svijeta, jer sprječava Iran da dođe do nuklearnog oružja, piše Sky News.
Posebni izaslanik Witkoff govorio je treći. Rekao je da je već na početku pregovora „postalo prilično jasno“ da Iran neće pristati na dogovor koji bi ispunio ciljeve Washingtona. Također je ustvrdio da su iranski pregovarači rekli SAD-u da imaju dovoljno uranija za izradu „11 atomskih bombi“, te potvrdio da je SAD predstavio plan od 15 točaka kao okvir za mirovni sporazum. Witkoff je zaključio riječima: „Na kraju, poručili smo Iranu još jednu stvar: nemojte ponovno pogrešno procijeniti situaciju.“
