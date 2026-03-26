Trumpov izaslanik: Iran nam je rekao da imaju dovoljno uranija za "11 atomskih bombi"

Posebni izaslanik Witkoff govorio je treći. Rekao je da je već na početku pregovora „postalo prilično jasno“ da Iran neće pristati na dogovor koji bi ispunio ciljeve Washingtona. Također je ustvrdio da su iranski pregovarači rekli SAD-u da imaju dovoljno uranija za izradu „11 atomskih bombi“, te potvrdio da je SAD predstavio plan od 15 točaka kao okvir za mirovni sporazum. Witkoff je zaključio riječima: „Na kraju, poručili smo Iranu još jednu stvar: nemojte ponovno pogrešno procijeniti situaciju.“