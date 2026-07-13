Oglas

"PRIJETE AMERIKANCIMA"

Trumpova administracija kreće u postupak protiv Međunarodnog kaznenog suda

author
Hina
|
13. srp. 2026. 19:31
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio
AFP / SAUL LOEB

Sjedinjene Države najavile su pokretanje velike kampanje protiv Međunarodnog kaznenog suda (ICC) kojeg optužuju za "vođenje rata" protiv Washingtona i za "prijetnje" Amerikancima, te su obećale nove sankcije.

Oglas

"Dok mi govorimo, ICC i njegovi saveznici vode rat protiv naše zemlje, ne mecima ili projektilima, već statutima, ugovorima i snagom onoga što se naziva međunarodnim pravom", izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio u video poruci na X-u, članku u Wall Street Journalu i priopćenju za javnost.

"Opasnost koju predstavlja ovaj međunarodni sud nije prestala rasti. Danas prijeti svakom aspektu našeg političkog i pravnog sustava", nastavio je.

Naglasio je da "ako stojimo prekriženih ruku, svi ćemo biti prepušteni na milost i nemilost stranih sudaca koji se nalaze tisućama kilometara daleko, izloženi stalnom riziku kaznenog progona, ili čak zatvaranja, zbog takozvanog zločina obrane vlastite zemlje."

Odnosi između administracije predsjednika Donalda Trumpa i ICC-a, koji ima sjedište u Haagu, su izrazito loši a nekoliko sudaca, uključujući glavnog tužitelja, već je pod sankcijama, ističe agencija France presse.

Sankcije priječe sucima ulazak u SAD i blokiraj im svaku financijsku ili nekretninsku transakciju u prvoj ekonomiji svijeta.

Ove sankcije su uglavnom odgovor na istrage koje je ICC proveo protiv Izraela, saveznika SAD-a. Sud je 2024. izdao nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Osnovan 2002. ICC procesuira pojedince optužene za najgore zločine, poput ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.

Ni Izrael ni Sjedinjene Američke Države nisu potpisnici međunarodnog ugovora kojim je osnovan ICC, kao ni Rusija, protiv čijega predsjednika Vladimira Putina postoji nalog za uhićenje od ožujka 2023. godine.

Teme
donald trump icc marco rubio washington

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ