"PRIJETE AMERIKANCIMA"
Trumpova administracija kreće u postupak protiv Međunarodnog kaznenog suda
Sjedinjene Države najavile su pokretanje velike kampanje protiv Međunarodnog kaznenog suda (ICC) kojeg optužuju za "vođenje rata" protiv Washingtona i za "prijetnje" Amerikancima, te su obećale nove sankcije.
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"Dok mi govorimo, ICC i njegovi saveznici vode rat protiv naše zemlje, ne mecima ili projektilima, već statutima, ugovorima i snagom onoga što se naziva međunarodnim pravom", izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio u video poruci na X-u, članku u Wall Street Journalu i priopćenju za javnost.
"Opasnost koju predstavlja ovaj međunarodni sud nije prestala rasti. Danas prijeti svakom aspektu našeg političkog i pravnog sustava", nastavio je.
Naglasio je da "ako stojimo prekriženih ruku, svi ćemo biti prepušteni na milost i nemilost stranih sudaca koji se nalaze tisućama kilometara daleko, izloženi stalnom riziku kaznenog progona, ili čak zatvaranja, zbog takozvanog zločina obrane vlastite zemlje."
Odnosi između administracije predsjednika Donalda Trumpa i ICC-a, koji ima sjedište u Haagu, su izrazito loši a nekoliko sudaca, uključujući glavnog tužitelja, već je pod sankcijama, ističe agencija France presse.
Sankcije priječe sucima ulazak u SAD i blokiraj im svaku financijsku ili nekretninsku transakciju u prvoj ekonomiji svijeta.
Ove sankcije su uglavnom odgovor na istrage koje je ICC proveo protiv Izraela, saveznika SAD-a. Sud je 2024. izdao nalog za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
Osnovan 2002. ICC procesuira pojedince optužene za najgore zločine, poput ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
Ni Izrael ni Sjedinjene Američke Države nisu potpisnici međunarodnog ugovora kojim je osnovan ICC, kao ni Rusija, protiv čijega predsjednika Vladimira Putina postoji nalog za uhićenje od ožujka 2023. godine.
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