Iranski list objavio "crnu listu", na njoj Trump, Meloni...Talijanski obavještajci provode provjere

REUTERS/Mohammed Salem/X

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei zakleo se na "osvetu" zbog smrti svog oca Alija, koji je ubijen u napadu SAD-a i Izraela na početku rata. Dnevni list Hamshari, povezan s gradskom upravom Teherana, objavio je "crnu listu" osoba koje smatra odgovornima za ubojstvo.

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Osim američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, na popisu su se našli i europski čelnici, među njima i talijanska premijerka Giorgia Meloni, piše Sky News.

Talijanska obavještajna služba trenutačno provodi provjere kako bi utvrdila tko stoji iza tog lista i može li se "crna lista" smatrati službenim stavom iranskog režima. Ne isključuje se ni mogućnost pozivanja iranskog veleposlanika u Italiji na razgovor.

Što je dnevni list Hamshari i kakvu ulogu ima?

Kako piše La Repubblica, Hamshari je dnevni list blizak gradskoj upravi Teherana, a njegova uređivačka politika odražava stavove gradske vlasti koju predvodi gradonačelnik Alireza Zakani, predstavnik najkonzervativnijeg krila iranske političke scene.

MEDIO ORIENTE I Il quotidiano iraniano Hamshari ha pubblicato una sorta di 'lista nera' con le foto dei presunti responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei, tra cui la premier Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata #ANSA https://t.co/tvXyqUKr1X pic.twitter.com/LPMaj62C9L — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) July 11, 2026

Lokalni izbori, koji su se prvotno trebali održati u ožujku 2026., odgođeni su zbog aktualnog sukoba. Novine se ponajprije obraćaju najradikalnijem dijelu biračkog tijela.

Oprezan stav talijanske vlade

I dalje nije jasno postoji li izravna povezanost između lista i iranskog režima te dijele li državni vrhovi Irana doista stavove iznesene u novinama. Upravo je to ključan element koji objašnjava oprezan pristup talijanske vlade nakon objave prijetnje.

Talijanske obavještajne službe već dulje vrijeme održavaju komunikacijski kanal s Teheranom koji smatraju stabilnim i pouzdanim, a, kako ističe La Repubblica, nitko ga zasad nema namjeru ugroziti.