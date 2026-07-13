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Zakleli se na "osvetu"

Iranski list objavio "crnu listu", na njoj Trump, Meloni...Talijanski obavještajci provode provjere

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N1 Info
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13. srp. 2026. 07:37
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Iran
REUTERS/Mohammed Salem/X

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei zakleo se na "osvetu" zbog smrti svog oca Alija, koji je ubijen u napadu SAD-a i Izraela na početku rata. Dnevni list Hamshari, povezan s gradskom upravom Teherana, objavio je "crnu listu" osoba koje smatra odgovornima za ubojstvo.

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Osim američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, na popisu su se našli i europski čelnici, među njima i talijanska premijerka Giorgia Meloni, piše Sky News.

Talijanska obavještajna služba trenutačno provodi provjere kako bi utvrdila tko stoji iza tog lista i može li se "crna lista" smatrati službenim stavom iranskog režima. Ne isključuje se ni mogućnost pozivanja iranskog veleposlanika u Italiji na razgovor.

Što je dnevni list Hamshari i kakvu ulogu ima?

Kako piše La Repubblica, Hamshari je dnevni list blizak gradskoj upravi Teherana, a njegova uređivačka politika odražava stavove gradske vlasti koju predvodi gradonačelnik Alireza Zakani, predstavnik najkonzervativnijeg krila iranske političke scene.

Lokalni izbori, koji su se prvotno trebali održati u ožujku 2026., odgođeni su zbog aktualnog sukoba. Novine se ponajprije obraćaju najradikalnijem dijelu biračkog tijela.

Oprezan stav talijanske vlade

I dalje nije jasno postoji li izravna povezanost između lista i iranskog režima te dijele li državni vrhovi Irana doista stavove iznesene u novinama. Upravo je to ključan element koji objašnjava oprezan pristup talijanske vlade nakon objave prijetnje.

Talijanske obavještajne službe već dulje vrijeme održavaju komunikacijski kanal s Teheranom koji smatraju stabilnim i pouzdanim, a, kako ističe La Repubblica, nitko ga zasad nema namjeru ugroziti.

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Teme
crna lista donald trump giorgia meloni iran

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