Međunarodni kazneni sud prikuplja dokaze o navodnim masovnim ubojstvima u Sudanu

Tužiteljstvo Međunarodnog kaznenog suda (ICC) objavilo je u ponedjeljak da prikuplja dokaze o navodnim masovnim ubojstvima i silovanjima nakon što su paravojne Snage za brzu potporu (RSF) zauzele grad Al-Fashir na zapadu zemlje, posljednje uporište sudanske vojske u Darfuru.
ICC istražuje navodni genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene u Darfuru od 2005., kada je slučaj prvi put upućen Vijeću sigurnosti UN-a, mnogo prije nego što je 2023. izbio aktualni građanski rat.
"U sklopu tekuće istrage, ured poduzima hitne korake u vezi s navodnim zločinima (u Al-Fashiru) kako bi se sačuvali i prikupili relevantni dokazi za njihovo korištenje u budućim kaznenim progonima", navodi se u priopćenju tužiteljstva.
Više od 70.000 ljudi pobjeglo je do sada iz Al-Fashira. Preživjeli su rekli Reutersu da se muškarce koji su pobjegli iz tog grada u Darfuru razdvajalo i ubijalo.
Stručnjaci smatraju da nasilje o kojem se govori ima značajke ranijih zločina u Darfuru koje su mnogi smatrali genocidom. Sudbina gotovo 200.000 ljudi koji su, kako se vjeruje, ostali u stupici u gradu nije poznata.
Čelnik Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) rekao je Reutersu ovaj vikend da se povijest u Darfuru ponavlja nakon što je RSF zauzeo Al-Fashir, čime je de facto preuzeo kontrolu nad više od četvrtine Sudana.
ICC je prošli mjesec osudio prvog vođu arapske milicije Janjaweed kojemu se sudilo zbog zločina počinjenih u Darfuru prije više od 20 godina. Sud je proglasio Alija Muhamada Ali Abd-Al-Rahmana krivim po 27 točaka optužnice za zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući silovanje, ubojstvo i progon. Kazna će mu biti određena kasnije.
Njegova konjanička milicija je za vrijeme sukoba bila na strani vlade i vršila je nasilje nad afričkim plemenima i pobunjenicima. Iz te su milicije kasnije nastale paravojne Snage za brzu potporu (RSF). Prema podacima Ujedinjenih naroda iz 2008., sukob u Darfuru odnio je 300.000 ljudskih života.
