Međunarodni kazneni sud prikuplja dokaze o navodnim masovnim ubojstvima u Sudanu

Njegova konjanička milicija je za vrijeme sukoba bila na strani vlade i vršila je nasilje nad afričkim plemenima i pobunjenicima. Iz te su milicije kasnije nastale paravojne Snage za brzu potporu (RSF). Prema podacima Ujedinjenih naroda iz 2008., sukob u Darfuru odnio je 300.000 ljudskih života.