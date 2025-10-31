Stotine ubijene u zauzimaju sudanskog grada

Stotine sudanskih civila i nenaoružanih boraca ubijeno je u akciji u kojoj su paravojne snage zauzele grad Al-Fašir, objavio je u petak UN-ov ured za ljudska prava.
Borci na devama
Posljednje uporište sudanske vojske u zapadnoj regiji Darfuru palo je u nedjelju u ruke Brzih snaga za podršku (RSF) nakon opsade duge 18 mjeseci.
"Procjenjujemo da se radi o stotinama ubijenih civila i zarobljenika u napadu RSF-a na grad i izlazne rute", rekao je glasnogovornik ureda Seif Magango novinarima u Ženevi.
Svjedoci su za Reuters opisali zločine.
Borci na devama okupili nekoliko stotina muškaraca u blizini sudanskog grada tijekom vikenda i doveli ih do rezervoara, uzvikujući rasističke uvrede prije nego što su počeli pucati, prema muškarcu koji je rekao da je bio među njima.
Jedan od otmičara prepoznao ga je iz školskih dana i pustio ga da pobjegne, rekao je muškarac, Alkheir Ismail, u video intervjuu koji je vodio lokalni novinar poznat Reutersu u obližnjem gradu Tawili u zapadnoj regiji Darfur.
RSF pucao na neoružane zarobljenike
"Rekao im je: 'Nemojte ga ubiti'", rekao je Ismail.
"Čak i nakon što su ubili sve ostale - moje prijatelje i sve ostale."
Rekao je da je donosio hranu rođacima koji su još uvijek bili u gradu kada su ga u nedjelju zauzele Snage brze podrške - i, kao i ostali zatočenici, bio je nenaoružan.
Ismail je bio jedan od četiri takva svjedoka i šest humanitarnih radnika koje je intervjuirao Reuters, a koji su također rekli da su ljudi koji su bježali iz al-Fašira okupljeni u obližnjim selima, a muškarci odvojeni od žena i odvedeni.
Aktivisti i analitičari dugo su upozoravali na mogućnost osvetničkih ubojstava nakon što grad zauzmu paravojne snage.
RSF negira zločine.
Reuters je potvrdio najmanje tri videozapisa objavljena na društvenim mrežama koji prikazuju muškarce u uniformama RSF-a kako pucaju na nenaoružane zarobljenike i još desetak videozapisa koji prikazuju skupine tijela nakon očitih pucnjava.
Visoki zapovjednik RSF-a nazvao je takve izvještaje "medijskim pretjerivanjem" vojske.
