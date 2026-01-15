U Australiji deaktivirano 4,7 milijuna tinejdžerskih računa u prvom mjesecu

Brojka je daleko veća od procjena koje su kružile prije zakona i jednaka je tome da svaki Australac u dobi od 10 do 16 godina ima više od dva računa, na temelju podataka o stanovništvu. Meta je prethodno izjavila da je uklonila oko 550.000 računa maloljetnika sa svojeg Instagrama, Facebooka i Threadsa. Pravilo minimalne dobi također se primjenjuje na Googleov YouTube, TikTok, Snapchat i Elona Muska X, bivši Twitter. Reddit je izjavio da se pridržava, ali tuži vladu tražeći poništenje zabrane. Vlada kaže da će se braniti.