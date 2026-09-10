vrijednost 225 milijuna eura
U luci Dunkerque zaplijenjeno gotovo 3,9 tona kokaina
Francuski carinici zaplijenili su u četvrtak u luci Dunkerque na sjeveru zemlje gotovo 3,9 tona kokaina, procijenjene ulične vrijednosti od 225 milijuna eura, priopćilo je francusko tužiteljstvo za organizirani kriminal.
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Kokain je bio skriven u kontejneru s plastičnim otpadom koji je stigao iz Gane. Pošiljka je djelomično bila namijenjena i belgijskoj luci Antwerpenu.
Droga je već uništena, a francusko je tužiteljstvo otvorilo istragu.
Francuska pravosudna policija kriminalnu je mrežu za koju se tvrdi da stoji iza pošiljke ciljala i prije zapljene.
Među optužbama iz istrage su organizirani uvoz narkotika i sudjelovanje u kriminalnom udruženju, za što počiniteljima prijeti i do 10 godina zatvora.
Francuska carina zaplijenila je 108,81 tona narkotika diljem zemlje u 2025. godini, među kojima su sve vrste droga, s procijenjenom vrijednošću od 2,197 milijardi eura.
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