Ogromna racija: Policija zaplijenila milijune dolara, zastupnica skrivala zlatno donje rublje?

Akcija je uslijedila samo nekoliko dana nakon što su iračke vlasti objavile da su u jednoj od najvećih antikorupcijskih istraga posljednjih godina pronašle više od 107 milijuna dolara pronevjerenog državnog novca, koji je dijelom bio skriven ispod privatnih kuća, zakopan toliko duboko da je za njegovo izvlačenje bila potrebna teška mehanizacija.