antikorupcijska akcija
Ogromna racija: Policija zaplijenila milijune dolara, zastupnica skrivala zlatno donje rublje?
Tijekom velike antikorupcijske akcije u Iraku istražitelji su, prema medijskim navodima, u domu zastupnice Hind Al-Abbasi pronašli 15,5 milijuna američkih dolara u gotovini, 27 kilograma čistog zlata te pozlaćeno donje rublje. U sklopu akcije privedeno je ukupno 47 osumnjičenih, među kojima su zastupnici i visoki državni dužnosnici.
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Prema informacijama koje su objavili irački i regionalni mediji, tijekom pretresa kuće zastupnice Hind Al-Abbasi istražitelji su zaplijenili oko 57 milijuna dolara u gotovini i 27 kilograma zlata.
Posebnu pozornost izazvale su, zasad još nepotvrđene, tvrdnje da je među pronađenim predmetima bilo i pozlaćeno donje rublje.
اكثر من 20 مليار دينار، وكميات من الذهب عثر عليها في منزل النائبة عالية نصيف، التي تم اعتقالها مع ابنها (سجاد) الذي كان يشغل مدير امن مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني. pic.twitter.com/3HP3yzSQxm— ابو مريم (@AMrym93884) June 28, 2026
Elitne su postrojbe Iračke protuterorističke službe u ranim jutarnjim satima u nedjelju provele koordinirane racije u strogo čuvanoj bagdadskoj Zelenoj zoni, navodi Haberler.
Privedeno 47 osoba
U okviru istrage privedeno je 47 osumnjičenih, uključujući zastupnike, visoke državne službenike i birokrate. Operacija je dio opsežne istrage o zlouporabi javnog novca i korupciji u državnim institucijama.
Prema izvješćima iračkih medija, sigurnosne snage uhitile su i zastupnicu Aliu Nassif te njezina sina, bivšeg predstojnika ureda nekadašnjeg premijera Mohammeda Shiae Al Sudanija.
Među 47 privedenih nalazi se najmanje sedam zastupnika te više visokih državnih dužnosnika.
Istraga se proširila na više visokopozicioniranih političara i državnih dužnosnika, a vlasti tvrde da je ukupna vrijednost zaplijenjene imovine premašila 85 milijuna dolara.
Osim gotovine i zlata, pronađene su i strane valute, oružje te dodatna imovina povezana s osumnjičenima.
Posljednjih dana iračka vlada premijera Alija Al Zaidija pokrenula je veliku antikorupcijsku akciju usmjerenu protiv političara, visokih državnih dužnosnika i javnih službenika. Premijer je poručio da neće biti popuštanja u borbi protiv korupcije te najavio nastavak istraga i moguće nove uhićenja, prenosi Gulf News.
Akcija je uslijedila samo nekoliko dana nakon što su iračke vlasti objavile da su u jednoj od najvećih antikorupcijskih istraga posljednjih godina pronašle više od 107 milijuna dolara pronevjerenog državnog novca, koji je dijelom bio skriven ispod privatnih kuća, zakopan toliko duboko da je za njegovo izvlačenje bila potrebna teška mehanizacija.
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