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strani državljani

Agencija: U padu ultralakog zrakoplova kod Vrsara dvoje lakše ozlijeđenih

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Hina
|
09. lip. 2026. 13:40
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Policija
Srecko Niketic/PIXSELL

U padu ultralakog zrakoplova slovenske registracije kod Vrsara u utorak ujutro lakše su ozlijeđene dvije osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je poslijepodne Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (AIN).

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Agencija je izvijestila da se nesreća dogodila na aerodromu Vrsar u utorak oko 8.35 sati kada je prilikom polijetanja došlo do pada ultralakog zrakoplova tipa žirokopter, slovenskih registarskih oznaka.

U zrakoplovu su se nalazile dvije osobe, strani državljani, koje su lakše ozlijeđene, ističu u agenciji navodeći da su informaciju o nesreći dobili od Operativno komunikacijskog centra MUP-a i Operativnog centra Civilne zaštite.

Istarska policija ranije je izvijestila da je u nesreći ozlijeđena jedna osoba te da su na teren upućene sve hitne službe, odnosno policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć.

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Teme
pad zrakoplova pad zrakoplova kod vrsara vrsar zrakoplovna nesreća žirokopter

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