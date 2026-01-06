U Parizu danas važan sastanak o Ukrajini: "Bit ćemo spremni za oba scenarija"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i više od 27 čelnika, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković, okupit će se u francuskoj prijestolnici, zajedno s američkim pregovaračima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, u sklopu širih napora za izradu zajedničkog ukrajinskog, europskog i američkog stava koji bi se potom mogao predstaviti Rusiji.