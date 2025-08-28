FOTO / U silovitom ruskom napadu na Kijev pogođeno sjedište delegacije EU-a

Europska unija u četvrtak je snažno osudila noćašnji ruski napad na Kijev u kojem je po najnovijim podacima poginulo najmanje deset ljudi, a među pogođenim zgradama je i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini.
Oglas
Ruske snage su tijekom noći izvele veliki napad dronovima i raketama na Kijev, ubivši najmanje 10 ljudi, ranivši 38 te oštetivši stambene i druge zgrade u sedam okruga, rekli su u četvrtak ukrajinski dužnosnici.
Predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je da je napad, u kojem je poginulo i dijete, svijetu pokazao ruski odgovor na diplomaciju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.
Russia’s “peace” last night: a massive strike on Kyiv with drones and ballistic missiles.— Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) August 28, 2025
At least 10 killed, 30 injured, many buildings destroyed.
The EU Delegation was severely damaged by the shock wave.
This is Moscow’s true answer to peace efforts. pic.twitter.com/26pxCwAvxa
“Zgrožen sam još jednim noćnim, smrtonosnim raketnim napadom na Ukrajinu. Moje misli su s ukrajinskim žrtvama i s osobljem izaslanstva EU-a u Ukrajini, čija je zgrada oštećena u ovom namjernom ruskom napadu”, objavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
Costa je dodao da se EU neće dati zaplašiti. “Ruska agresija samo pojačava našu odlučnost da budemo uz Ukrajinu i njezin narod”.
Napad na stambenu četvrt i zgradu izaslanstva EU-a osudila je i povjerenica za proširenje Marta Kos.
“Snažno osuđujemo ove brutalne napade, jasan znak da Rusija odbacuje mir i bira teror. Izražavamo punu solidarnost s osobljem EU-a, njihovim obiteljima i svim Ukrajincima koji trpe ovu agresiju”, objavila je Kos na platformi X.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas