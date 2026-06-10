Velike promjene na ratištu u Ukrajini. Barić: Rusija više ne može ostvariti ciljeve. To će biti zamrznuti sukob

"Potpuno se promijenio karakter tog rata. Rusija više ne može ostvariti svoje ciljeve i Putin će očajnički pokušati izvesti ljetnu ofenzivu, nakon što je proljetna propala. Čak i da zauzme ukrajinski prsten utvrda u Donjecku, što ne može ove godine, Ukrajinci su uspjeli ovoga puta napraviti posve novu liniju po svim pravilima koja će zaustaviti daljnje ruske prodore. A pitanje je koliko Rusija može održavati pritisak. Sve u svemu, to će biti dugotrajno zamrznuti sukob", rekao nam je Barić.